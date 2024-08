Les cooperatives de crèdit mantenen a l’alça les seues oficines a la C. Valenciana

Les caixes rurals han incrementat el nombre d’oficines en els últims cinc anys, en una tendència contrària a la que han dut a terme els bancs, segons les dades combinades al tancament de 2023 de la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit (Unacc) i la Generalitat. Des de 2019 —i abans també, a conseqüència de la reestructuració del sector financer que va provocar la crisi de 2008— el nombre de sucursals s’ha anat reduint de manera considerable, de les 2.332 que hi havia eixe any a les 1.707 de 2023.

No obstant això, les rurals integrades en la Unacc —no és el cas de Cajamar— han seguit el camí contrari i han passat de 197 a 236. Així que la contracció s’ha produït en el costat dels bancs, als quals en este cas cal sumar els de la caixa rural amb seu a Almeria. Amb l’excepció d’un increment de 41 en 2023, este grup d’entitats ha anat a la baixa en establiments, i ha passat de 2.135 a 1.471.

Tancaments

Fonts de Cajamar, que no van poder precisar el nombre exacte d’oficines que esta entitat té a títol individual a la Comunitat Valenciana, van explicar que esta rural forma part del grup que està tancant oficines en l’autonomia, i sobre este aspecte no es pot oblidar que la rural més gran d’Espanya va ser una de les protagonistes de la reconversió del sector durant la crisi financera, atés que va absorbir diverses entitats valencianes, entre estes Caja Campo i Caixa Castelló, però també Ruralcaja, que era la segona del país. Per a compensar eixos tancaments, l’entitat ha posat en marxa algunes iniciatives per a tractar de lluitar contra l’exclusió financera, com les finestretes rurals que obri en algunes poblacions dos dies per setmana o les cinc oficines mòbils amb les quals presta servici a localitats de menys de 1.000 habitants.

Seu Cajamar a Almeria / Europa Press

Les fonts citades van indicar que les rurals que conformen el seu grup cooperatiu, per contra, sí que estan obrint algunes sucursals o bé mantenint les que tenen. Eixe grup va ser constituït durant la crisi anterior i en formen part vora dos desenes de rurals de la Comunitat Valenciana. Però van afegir que la major aportació al creixement prové de les oficines d’algunes entitats independents de Cajamar, com és el cas de Caixa Popular, o per l’aposta que han fet per l’autonomia, a l’hora d’expandir-se territorialment en els últims anys, rurals de territoris limítrofs com Castella-la Manxa o Aragó.

Augment

L’increment en el nombre d’oficines entre les cooperatives de crèdit s’ha produït al mateix temps que també augmentava el nombre de caixers automàtics instal·lats per les rurals. Així, els 3.935 que tenien en 2019 han pujat fins als 4.213 cinc anys més tard. Són quasi 300 més en un lustre. Es tracta d’un període en el qual no s’ha produït cap absorció, atés que el sector es manté en les 42 entitats (sense comptar Cajamar). Així mateix, l’obertura de més establiments ha comportat també la contractació de més treballadors, de manera que els empleats en esta activitat han pujat entre 2019 i 2023 de 12.094 a 12.866.

Seu de la rural de San Isidro a la Vall / Levante-EMV

Molt més significativa encara és la pujada en el nombre de socis d’estes cooperatives, que han passat d’1,56 a 1,74 milions de persones, de les quals 1,59 són físiques i 141.780, jurídiques. Les entitats han repartit entre els seus clients més de 5 milions de targetes.

Municipis xicotets

De les 3.230 oficines que les caixes rurals tenen a Espanya, la xifra més alta correspon a les que estan situades en els municipis més xicotets, és a dir, els que tenen menys de 5.000 habitants. Sumen 1.337 establiments. 228 es troben en localitats que superen els 300.000 habitants (entre estes, València). Altres 779 es troben en poblacions que oscil·len entre els 5.000 i els 25.000 residents. Les quasi 900 sucursals restants se situen en ciutats que van dels 25.000 als 300.000 habitants.

