Mamardashvili, cas tancat

A escassos dies que el mercat de fitxatges abaixe el teló, el València CF, com és habitual en els últims anys, no té la plantilla tancada i continua treballant en molts dels seus fronts oberts. En qualsevol cas, més que fitxatges, són les eixides de diversos futbolistes les que podrien estar prop de tancar-se. Este dilluns, durant la presentació de Luis Rioja com a nou futbolista blanc-i-negre, Miguel Ángel Corona va tindre l’oportunitat de pronunciar-se quant al mercat i va revelar la situació actual dels casos de Giorgi Mamardashvili i Cenk Ozkacar, entre altres. El traspàs del porter georgià al Liverpool està pràcticament tancat i és qüestió de temps que siga oficial. El defensa turc, per part seua, està a un pas de recalar en el Valladolid a manera de préstecs fins a 2025.

Peter Lim, la presidenta Layhoon i la direcció esportiva tenien clar que Giorgi Mamardashvili havia de ser la gran venda este estiu i finalment així serà, encara que segurament no a canvi de la suma econòmica que l’entitat valencianista desitjava. El Liverpool, que guanya la carrera i s’emporta el porter amb més potencial de l’actual panorama futbolístic, desembossarà una quantitat pròxima als 35 milions d’euros, dels quals 30 són fixos i la resta en variables que hauran de complir-se. El València, això sí, aconseguix que el millor futbolista de les seues files es quede cedit a Mestalla almenys una temporada més. Cal recordar que el conjunt anglés encara compta amb Alisson Becker en les seues files, un dels millors porters en els últims anys, per la qual cosa el fitxatge de Giorgi és més una aposta a mitjà-llarg termini. En qualsevol cas, sembla complicat que Mamardashvili es quede cedit a València més enllà de la temporada que ara transcorre.

Miguel Ángel Corona, encara que sense massa profunditat, no va obviar l’estat de l’operació ahir. “Hi ha molta proximitat per a aconseguir l’acord, que inclou la seua presència una temporada més amb nosaltres”. Poc després, el “molt prop” del director esportiu va passar a “tancat” després que els dos clubs solucionaren els últims detalls. A més, el porter va passar ahir el reconeixement mèdic amb el Liverpool en un centre hospitalari de València, i el va superar amb èxit. Així doncs, el traspàs de Giorgi al Liverpool està tancat.

