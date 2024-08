Més “sí-sí” que ni-nis: un de cada tres jóvens valencians treballa i estudia

Els ni-nis: ni estudien, ni treballen. Una paraula que es va usar durant molts anys per a estigmatitzar tota una generació que no coneix una altra cosa que les crisis econòmiques. És en part per això mateix, per la precarietat de les crisis cícliques i els treballs temporals i mal pagats, que els ni-nis han passat a ser “sí-sí”, xavals que estudien i treballen, lligats a una doble jornada amb l’esperança de tindre alguna perspectiva fixa de futur, encara que s’ho vegen molt negre.

Segons les últimes dades de l’Enquesta de població activa (EPA), un 37 % dels jóvens valencians són “sí-sí” (cinc punts més que la mitjana nacional), una proporció que s’ha disparat en els últims anys. Es tracta d’una realitat altament feminitzada: la mitat de les dones jóvens de menys de 30 anys estudia i treballa. El nombre de ni-nis fa molts anys que descendix i ara són el 12 %.

Amb l’emancipació per terra, i la temporalitat laboral i la desocupació juvenil pels núvols, els jóvens es continuen formant mentres treballen en ocupacions no desitjades a la busca d’una estabilitat que els permeta deixar d’estar en dos coses alhora. Sis mesos de faena, sis de subsidi, i sempre estudiant amb la perspectiva posada en la quasi utòpica idea de trobar un treball fix.

Protesta contra una immobiliària a València / F. Calabuig

A la Comunitat Valenciana, la taxa de desocupació juvenil supera àmpliament el 20 %. Dels qui treballen, quasi el 75 % ho fan a temps parcial i el 50 % en ocupacions per a les quals estan sobrequalificats, segons les dades del Consell de la Joventut d’Espanya per al quart trimestre de 2023. L’última reforma laboral, això sí, va maquillar lleugerament les xifres, amb quasi un 50 % de contractes indefinits firmats en 2023.

“No ens queda una altra”

“No hi ha res d’heroic a estudiar i treballar. Fa més aïna llàstima perquè no ens queda una altra opció, ja que a l’acabar d’estudiar ens veiem en treballs porqueria i hem de continuar formant-nos. No ho fem per ambició, sinó perquè no ens queda una altra”, explica Paula Lérida, de 24 anys.

Paula estudia i treballa des dels 18 anys entre els mesos de març i octubre. És dissenyadora de moda i alhora es continua formant amb un màster. Per primera vegada en 6 anys té una miqueta d’estabilitat laboral “treballe 8 hores amb jornada intensiva i començaré un màster que m’ocupa totes les vesprades”, explica. Falta durant una hora que va recuperant com pot. “És frustrant perquè moltes amigues estan igual que jo. Ens continuem formant sempre per a buscar un treball fix, però per molt que estudiem la nostra situació no canvia mai, i això és frustrant”, reivindica.

Una jove en casa dels seus pares, en una imatge d’arxiu / Loyola Pérez de Villegas Muñiz

Un de cada tres jóvens valencians són pobres segons l’Estratègia Europa 2020 de lluita contra la pobresa. Ni amb tot el seu sou íntegre podrien llogar un pis sols; és a dir, haurien de pagar més del 100 % del que guanyen en la renda i els subministraments (sense comptar el menjar o la roba). Per això, set de cada deu viu en casa dels seus pares encara que tinga un treball. Els que no ho fan es veuen abocats a viure en habitacions de fins a 400 euros en ciutats com València. Compartir pis amb 29, tota la teua vida en una habitació i un prestatge en la nevera, una cosa que maquilla les estadístiques d’“emancipació”, encara que siga totalment indigna.

El somni d’un treball fix

Paula Esteve té 21 anys i estudia dos carreres: Dret i Ciències Polítiques. El seu cas és diferent del de Paula Lérida per ser més jove, ja que treballa de cambrera i monitora per a poder costejar-se la carrera. “Hi ha gent que ho veu com una cosa bona, però treballe perquè no em queda una altra opció i les beques no donen per a enfocar-me només en els estudis”, conta.

En la seua opinió, esta realitat que viuen moltes de les seues amigues té molt a veure amb la precarietat per la qual travessa la joventut, especialment ara. “He treballat de cambrera, fent classes de francés, de zeladora, organitzant esdeveniments i fins i tot en el camp a França”, conta María, de 30 anys.

Explica que les universitats dificulten molt a les persones que han de treballar i estudiar una carrera “ens posen entrebancs tota l’estona, haurien de ser més flexibles perquè quasi ningú triem haver de fer això”, conta.

Fins als 30 anys, i malgrat tindre una carrera i dos màsters, només ha conegut treballs precaris i mal pagats, per la qual cosa ha continuat estudiant per a poder accedir a eixe anhelat treball ben remunerat, que sembla que mai arriba. L’enorme majoria dels “sí-sí” no ho són per gust.

