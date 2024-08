Posada a punt sense precedents recents a Quartell

Quartell ha sigut testimoni este estiu d’una labor de manteniment que no s’havia fet en més de 50 anys. En una iniciativa promoguda pel Consell Agrari, les brigades de l’atur agrícola no només han millorat els camins, sinó que, aprofitant la sequera, s’han dedicat a la neteja i la consolidació de la xarxa hídrica del municipi.

Ferran Alabadí, regidor d’Agricultura, ha ressaltat la importància d’estes labors: "Se’ns ha demanat en reiterades ocasions que netegem i consolidem les séquies; es tracta d’un patrimoni hídric del municipi i hem apostat per cuidar-lo. El fet que la Font de Quart estiga seca i, conseqüentment, moltes de les séquies també, ens permet netejar-les i reparar-les amb major precisió".

Esta intervenció ha permés una revisió exhaustiva i la restauració de canals i séquies que havien quedat en desús o sense manteniment adequat durant dècades.

La brigada, liderada per Toni Caballero, també ha estat treballant en la recuperació de sendes que oferixen recorreguts únics, el condicionament de la Vereda Real i la neteja de la Ruta de l’Aigua al seu pas per Quartell. "Volem deixar tot el terme a punt. No obstant això, són moltes les labors que caldria desenrotllar. La neteja de camins rurals, la recuperació de sendes, així com el condicionament de les séquies és una labor especial enguany", va assenyalar Caballero.

La sequera prolongada que afecta la Font de Quart ha sigut un factor determinant per a dur a terme estes tasques de neteja. La situació ha facilitat l’accés a maquinària i espais especials del Molí Nou de Quartell, cosa que ha permés una intervenció que no s’havia fet en més de mig segle. Entre els treballs més destacats es troba la neteja detallada del túnel que travessa el carrer Sistar fins al Llavaner i la continuació d’este fins al sector B, un espai que anteriorment servia com a reserva per a peixos i anguiles i que ara, a causa de la sequera, està completament sec.

La Mola del Molí Nou, el mecanisme crucial per a la transformació del gra en farina, també ha sigut objecte de manteniment. Atés que este procés depén de la força de l’aigua, la sequera ha portat a intervindre per a condicionar este espai històric.

Els veïns de les Valls, i en particular els habitants de Quartell, han sigut testimonis de l’impacte devastador que té la sequera en la comarca. La Séquia Fonda, que alguna vegada va ser un lloc de refresc i contacte directe amb l’aigua per a la comunitat, ara es troba seca. Mentres que l’estiu passat la Font de Quart arribava a produir fins a 36.000 litres per minut, des de juliol, el brollador ha quedat completament sec. "És més que preocupant, la sequera està desequilibrant l’ecosistema més preat que tenim en la subcomarca", lamenten des de la Junta d’Aigües.

Suscríbete para seguir leyendo