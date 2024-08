Alberic eleva al fiscal els repetits talls de llum pels enganxaments il·legals

L’alcalde d’Alberic, Toño Carratalá, ha denunciat davant de la fiscal cap del destacament d’Alzira els talls de llum “diaris” que patix el barri de la Troneta a fi que òbriga una investigació i inste els Cossos de Seguretat a actuar per a impedir les activitats “il·lícites” que provoquen estes fallades en el subministrament elèctric, en una al·lusió clara a les plantacions de marihuana que suposadament es cultiven en algunes vivendes amb enganxaments il·legals que sobrecarreguen la xarxa.

La situació es repetix des de fa almenys sis anys i la Guàrdia Civil, amb el suport de tècnics de la companyia subministradora, ha realitzat diferents batudes en les quals s’han desmantellat desenes d’enganxaments fraudulents a la xarxa, encara que la situació persistix. De fet, Carratalá va formalitzar la denúncia en la Fiscalia a la fi de juliol amb l’advertiment que la situació podia agreujar-se a l’agost a conseqüència del major consum de llum quan la calor s’intensifica. L’alcalde no dubta a assenyalar que, “tot i la pressió de les Forces de Seguretat, els problemes amb el subministrament elèctric es repetixen diàriament”.

Qüestió de subsistència

L’alcalde advertix que esta situació està provocant un “greu problema social i fins i tot de salut pública” que pot tindre “conseqüències fatals” per als afectats, ja que, segons explica en la denúncia, la Troneta és un barri “deprimit econòmicament”, en el qual la majoria dels residents són veïns amb escassos recursos econòmics o d’edat avançada. En esta línia, detalla casos de veïns que, per les seues malalties, depenen del subministrament elèctric per a subsistir, ja que necessiten màquines d’oxigen per a respirar o de xicotetes grues domèstiques per a alçar-se, per la qual cosa la fallada del subministrament els condiciona la vida quotidiana.

Toño Carratalá assenyala que encara que la companyia subministradora, Iberdrola, realitza reparacions de manera cíclica en resposta a les denúncies dels veïns afectats, la situació “no millora” i els talls es repetixen de manera reiterada, especialment a les nits.

L’alcalde assenyala que alguns veïns han presentat denúncies per esta situació davant de la Guàrdia Civil i que el problema fins i tot s’ha tractat en una Junta Local de Seguretat. Anuncia que convocarà de nou este òrgan de manera extraordinària i urgent per a buscar una solució, encara que, a l’espera de possibles noves mesures, ha elevat la denúncia a la Fiscalia perquè investigue estos fets i emplace les Forces de Seguretat a combatre les plantacions de marihuana que suposadament estan en l’origen del problema.

Carratalá ha anunciat que la setmana que ve convocarà esta reunió de la Junta Local de Seguretat per a abordar el problema amb les Forces de Seguretat.

D’altra banda, ha avançat que es reunirà amb els veïns per a elaborar una demanda conjunta a fi d’exigir la màxima pressió cap als veïns que provoquen estos talls del subministrament i reclamar a la companyia que garantisca el subministrament d’un servici que resulta bàsic. “Anirem fins al fons de la situació. Els veïns d’Alberic no tenen per què patir esta situació per culpa dels qui no tenen mirament”, assenyala l’alcalde amb contundència.

