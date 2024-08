Buñol calfa per a la ‘gran guerra’ de la Tomatina

Com cada últim dimecres del mes d’agost, Buñol celebra la seua tradicional i històrica Tomatina -coneguda mundialment com a tomato fight-, que és Festa d’Interés Turístic Internacional des de 2002. Una de les festivitats valencianes més reconegudes internacionalment junt amb les Falles. Enguany, la 77a edició ha completat la capacitat i acollirà 22.000 participants que, a partir de les 12.00 de hui, dimecres, s’endinsaran en una guerra a base de tomacades en el centre de la localitat.

Les imatges més divertides de la Tomatina / F. Bustamante

Tomaca de quilòmetre 0

La Tomatina 2024 disposarà d’un arsenal de més de 120.000 quilos de tomaca de varietat pera, que per primera vegada provindran d’horts de la província de València, de quilòmetre 0. L’aprovisionament és a càrrec de l’empresa Frutas y Verduras Massanassa. Així mateix, la Diputació de València és qui ha finançat els 60.000 euros que costen les 120 tones de la fruita, la qual no és apta per al consum, però s’ha conservat amb tractaments i condicions adequats perquè puguen usar-se hui.

Des d’ahir de matí, a Buñol ja es començava a notar l’olor de la tomaca, perquè a Silla s’estaven carregant els sis camions que proveiran tota la munició als assistents. Estos camions s’obriran camí entre els assistents i la mar roja que es formarà al carrer de Sant Lluís i al carrer del Cid. Estos camions aniran acompanyats d’un grup de persones que els ajudarà perquè el seu pas siga més segur i lliure d’accidents per a qualsevol persona.

Carga de tomates para la Tomatina de Buñol / Germán Caballero

Punts violeta mòbils

A més, les assistents podran acudir a punts violeta mòbils en cas que ho necessiten. Hi haurà persones que ajudaran a obrir pas als camions i que, a més, s’encarregaran d’observar el comportament dels participants i protegir les assistents que puguen sentir-se incòmodes o en una situació especial. Esta acció, implementada ja fa algunes edicions, té a veure amb la conscienciació en contra de la violència masclista i a favor de la igualtat de l’organització de la Tomatina.

L’hora de la batalla

Amb l’avanç del matí, el centre de Buñol s’anirà omplint, i a partir de les 10.00 hores el tradicional palo jabón agafarà força. Allí, els més valents tractaran d’escalar un pal vertical esvarós, entre la massa de gent. Més tard, quan el rellotge marque les 12.00 h, entraran els camions carregats amb les ‘armes’ i sonarà una canonada que indicarà el començament de la gran batalla de tomacades. Durant una hora volaran tomaques a tort i a dret, cauran descàrregues d’aigua des dels balcons i el recinte es convertirà en un autèntic camp de batalla. Això sí, regnarà l’alegria, el riure i el suc recentment espremut. Tot això fins que a la 1 del migdia sonarà una segona canonada que finalitzarà la lluita amistosa. Després, per art de màgia, quedarà tot impol·lut. Els servicis de neteja (a manera de mags), amb l’ajuda d’algun veí, retiraran la majoria del suc de tomaca que quedarà al carrer, en molt poc temps. I és que, en menys de 24 hores, el poble tornarà a la normalitat. Com si no haguera passat res.

Zhanzhi Chen

Encara que el més important siga passar-ho bé, la seguretat és clau. Per això, les ulleres de natació o busseig i els escarpins o ‘cranqueres’ són les millors recomanacions per a tot l’exèrcit, a més del fet d’anar de blanc i amb roba còmoda. L’Ajuntament de Buñol recorda que “està prohibit tirar roba als balcons i al cablejat del carrer, i entrar amb objectes contundents o punxants”.

Una festa que travessa fronteres

La Tomatina és una festa que travessa fronteres internacionals i continentals. Tal com explica l’ajuntament, “en 2023, el 14 % dels participants eren britànics; el 10 %, indis; el 8 %, japonesos; el 7 %, nord-americans i el 6 %, australians, encara que també va haver-hi francesos i alemanys, a més d’espanyols”. Tots arriben amb el mateix objectiu: passar-ho bé, riure, gaudir i llançar-se unes quantes tomaques.

A més, també hi haurà la participació de personalitats polítiques, com el president de la Generalitat, Carlos Mazón, i el de la Diputació de València, Vicent Mompó, així com la humorista Eva Soriano, la creadora de contingut Lluna Cark i l’influencer de viatges australià Jorden Tually.

