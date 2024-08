Compromís “recupera” la taxa turística i calcula un impacte de 109 milions

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, s’ha emportat l’honor de protagonitzar la primera convocatòria en les Corts després de les vacacions, un retorn en què ha posat damunt la taula un tema estiuenc a més no poder: la taxa turística, amb el qual els valencianistes han assenyalat que al llarg d’este 2024 es podrien haver recaptat fins a 109 milions d’euros que haurien pagat els sobrecostos sobre els servicis públics que implica l’arribada de turistes.

Segons els càlculs que ha fet la coalició valencianista, i que ha expressat el portaveu parlamentari, en els 12 mesos de l’any s’hauran produït uns 54 milions de pernoctacions, cosa que significa que a dos euros de taxa turística “serien 109 milions d’euros que podrien distribuir-se en els pobles i les ciutats i que servirien per a pagar 5.000 ajudes al lloguer que ha deixat de subvencionar el Consell per no fer previsió de pressupost; o suposarien 2.000 metges més; o 2.500 mestres i professors més”.

Les dades que expressen els valencianistes suposen tornar a posar en el focus un dels impostos que es va convertir en un xoc habitual en l’anterior Botànic i que després d’aprovar-se definitivament en 2022 com a voluntari per als ajuntaments i amb una moratòria de dos anys, el nou Consell el va derogar en una de les seues primeres accions abans que entrara en vigor i ara li reclama que el torne a posar en marxa.

“Abocats a la massificació”

Així, davant d’un estiu de xifres rècord de visitants, Baldoví ha lamentat que el model turístic de l’Executiu autonòmic actual “ens aboca a la massificació i a problemes en les zones turístiques, relacionats amb els centres de salut, la pressió en el proveïment d’aigua o més pressió en el preu de les vivendes”. “Qui ha de pagar tot este sobrecost que generen els turistes? Segons Mazón, les valencianes i els valencians”, ha explicat el síndic valencianista.

Amb això, ha reivindicat que el model turístic que propugna Compromís amb l’aplicació d’esta taxa “és raonable” i que suposaria que la factura d’estos gastos “la paguen els mateixos turistes mitjançant una taxa turística”. “Nosaltres quan fem turisme paguem la taxa turística i ací també s’hauria de cobrar eixa taxa per a pal·liar els gastos evidents que es generen amb la massificació turística”, ha sentenciat el portaveu de la coalició.

