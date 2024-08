La fossa comuna de la ruta algeriana de pasteres: 2.000 morts i desapareguts en cinc anys

Pastera desapareguda el 31 de juliol. 14 persones algerianes (12 homes, 1 dona i 1 xiquet) ixen de Tipazza. Naufraguen en aigües internacionals. A la Vila Joiosa es troba el cadàver d’un home. La resta de persones, desaparegudes. Van salpar en una llanxa pneumàtica amb motor 40/60.

Pastera desapareguda el 12 de juliol. 16 persones subsaharianes -entre les quals diversos xiquets i dones- ixen d’Alger. Sense notícies.

Pastera desapareguda el 30 de juny. 18 persones (15 homes, 1 dona i 2 xiquets) ixen de Bumerdés. Després de 9 dies a la deriva, són rescatades. Dos homes van morir pel camí, els seus cossos van ser llançats a la mar.

Salvament Marítim ajudant els ocupants d’una pastera / Levante-EMV

És el fosc historial de les ONG que treballen a peu de platja en la ruta algeriana de pasteres, la que s’estén des del litoral del país cap a la costa est espanyola (Alacant, Almeria, Múrcia i Balears). Esta ruta, controlada per unes màfies ‘pasteristes’ establides al sud de la Comunitat, segons una investigació de la Guàrdia Civil, acumula el 70 % de les morts rumb a la península. Homes, dones i xiquets que es dissolen amb l’únic rastre del dolor de les seues famílies. En cinc anys, unes 2.000 persones han mort o han desaparegut en esta ruta.

En data 21 d’agost, 361 persones han arribat a la Comunitat Valenciana a bord de 29 pasteres. En 2023 van ser 323 persones en 21 embarcacions, segons les dades proporcionades pel Ministeri d’Interior. Estes, sortosament, són les persones que van aconseguir arribar a terra ferma.

Segons les dades de diversos experts en migracions, contrastades amb les del col·lectiu Caminando Fronteras , hi ha unes 181 persones mortes o desaparegudes en 2024. D’estes, només s’ha pogut comprovar la defunció de 56. De la resta no hi ha notícies, malgrat que estes entitats treballen en contacte directe amb les famílies, les quals no saben res dels seus familiars des que van embarcar en la pastera. Tampoc en sap res la Guàrdia Civil ni la Policia Nacional. Són, en certa manera, morts no confirmades.

Durant el primer semestre de l’any passat van morir 102 persones en esta mateixa ruta, la qual cosa vol dir que les morts han augmentat un 31 % d’un any a l’altre, mentres que el percentatge de persones que han aconseguit arribar ha augmentat un 10 %.

Rescatadors de Salvament davant d’una pastera / Levante-EMV

‘Hawaladars’ i pasteres ‘taxi’

L’algeriana és una de les tres rutes principals fins a Espanya, per darrere de la canària i per davant de la de la mar d’Alborán. Els trajectes són simples: l’embarcació té com a destinació la capital espanyola més pròxima.

Els principals punts d’eixida cap a Múrcia són Orà i Mostaganem. Tipazza o Chlef solen embarcar-se cap a Alacant. I les pasteres que salpen de la capital algeriana, Alger, o de Bumerdés, més al nord, solen intentar arribar a les Balears.

Els cervells de les màfies de pasteres de la ruta algeriana s’autoanomenen hawaladars i s’establixen a Alacant. Són persones interposades entre Algèria i Espanya, que ‘contracten’ les travessies, compren les embarcacions i els seus motors de gran potència i, fins i tot, ajuden els patrons que tenen problemes per a tornar al país africà. En concret, són els finançadors d’estes xarxes de tràfic de persones. Algunes embarcacions són tan potents que es denominen pasteres ‘taxi’, ja que són capaces de fer diversos viatges en una nit. Així ho conclou una investigació recent de la Guàrdia Civil.

Una pastera en alta mar, el mes de juliol passat / Levante-EMV

La distància mínima de la travessia és d’uns 160 km, i les embarcacions solen tindre entre 5 i 6 metres d’eslora i 2 m de mànega, amb motors de 60 a 140 cavalls de potència. La Guàrdia Civil destaca l’alta perillositat de la ruta, ja que el Mediterrani és una mar tancada, a més de la saturació de les embarcacions (entre 15 i 20 persones a bord, malgrat que la capacitat màxima és de 10). Per això, segons expliquen, els naufragis són “cada vegada més habituals” i “els cadàvers apareixen en la costa uns quants dies després de tindre’n coneixement o ser-ne alertats” El preu més comú per a esta travessia oscil·la entre els 2.000 i els 4.000 euros, en funció de l’embarcació, lenta o ràpida, encara que pot arribar fins als 9.000.

Recentment, la Unitat contra Xarxes d’Immigració i Falsedats Documentals (UCRIF) va empresonar tres acusats de ser els patrons de dos de les cinc pasteres que van arribar fa dos setmanes a Teulada i al Poble Nou de Benitatxell. Durant eixe cap de setmana van desembarcar més de 50 persones. En cada embarcació que es rescata es busquen indicis d’algun patró o persona que haja organitzat el viatge i, en cas de trobar-ne, s’està usant la severitat com a mesura dissuasiva, amb l’empresonament immediat i els juís que tarden poc a dur-se a terme.

Migrants després de ser rescatats de la pastera / Levante-EMV

El fenomen ‘Harraga’

‘Harraga’ és el nom que reben els migrants algerians que fugen del país per a escapar de la misèria. S’ha convertit en un fenomen social, especialment entre la joventut del país. Un moviment que les màfies han aprofitat per a guanyar diners amb el tràfic de persones.

Dins de la ruta es poden identificar dos zones, en funció de la nacionalitat dels migrants. La primera és la zona de ponent, que abasta des del litoral de la capital fins a Adra. Este és “un corredor utilitzat per les màfies per a introduir immigrants d’origen marroquí i subsaharià”, explica la Guàrdia Civil. Després, hi ha la zona de llevant, que abasta des d’Almeria fins al límit de la Regió de Múrcia, a on, d’entre els immigrants que arriben, destaquen els d’origen algerià, encara que també d’altres nacionalitats, com la palestina, la marroquina o de Bangladesh, però la que es troba més en auge és la siriana. Les màfies fan ús de les xarxes socials per a beneficiar-se del fenomen ‘harraga’.

Ruta algeriana / ASSOCIACIÓ PRO DRETS HUMANS D’ANDALUSIA

‘Hawaladars’ d’Almeria a Catalunya

Alguns dels migrants que arriben a Espanya tenen l’objectiu final d’entrar a França, amb la qual cosa, després de desembarcar, poden pujar en un cotxe de diversos organitzadors i arribar fins a la frontera de Catalunya, després d’un pagament. En la frontera, les persones migrants es queden soles i decidixen emprendre a peu rutes per a arribar a França, com la de Portbou, un camí que van usar els republicans espanyols per a escapar de la dictadura franquista.

La investigació, de fet, va començar després d’interceptar un d’estos organitzadors, el setembre de 2021. Eixe mateix dia van arribar 10 pasteres a la costa d’Almeria (de les quals, 4 eren ‘taxi’, ja que van tornar mar endins després de desembarcar els passatgers) i van desembarcar 131 migrants. A les 2.30 h del matí, diversos agents van identificar dos ciutadans algerians (residents a Alacant) que afirmaven que hi havien anat a pescar.