Mercat a contrarellotge

Les últimes hores de mercat es preveuen agitades en el Ciutat de València, no perquè s’esperen més incorporacions, sinó perquè el Llevant UE encara té pendents les inscripcions de diversos futbolistes de la seua plantilla, en concret les de Vicente Iborra, Rober Ibáñez, Pablo Martínez, Alfonso Pastor i Diego Pampín. Cap d’ells ha pogut participar en les dos primeres jornades de lliga, en les quals l’equip ha sumat quatre punts, mentres s’espera que l’entitat trobe la fórmula per a inscriure’ls en LaLiga Hypermotion.

El full de ruta del Llevant implica fer eixir Pablo Martínez, un dels no inscrits a causa del pla de venda. L’eixida d’este jugador generaria l’espai suficient per a inscriure-hi la resta, però, de moment, cap dels interessos que col·lecciona el futbolista, de diversos equips, per a abandonar el Ciutat, ha agafat forma per a tancar l’acord. En cas que no es puga fer eixir el migcampista valencià, el club explorarà fer-ho amb altres futbolistes per tal de generar espai.

Si definitivament no pot augmentar la seua massa salarial amb la venda de jugadors, el Llevant haurà d’explorar, a només quatre jornades del tancament del mercat, este divendres, altres fórmules per a obtindre ingressos.

Ingressos per patrocini

El Llevant podria millorar la seua situació amb nous ingressos per patrocini, per exemple, amb el refinançament de part del seu deute, a més de la possibilitat que algun directiu avale un percentatge de la xifra neta de negoci del club per a ampliar el ‘joc net’ d’este.

La plantilla del Llevant tornarà este dimecres al treball per a preparar el partit del dilluns, a Eibar, després d’haver sumat quatre punts en les dos primeres jornades. Des de principi de temporada l’equip ha transmés una imatge notable, tant en el desplaçament a Gijón, en l’estrena en lliga, com davant del Cadis, diumenge passat, malgrat l’empat final.

