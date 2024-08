El nou turisme de Xàbia també dorm (com un tronc) en hamaques penjants en el Montgó

No tots els turistes que somien passar uns dies a Xàbia es tornen bojos furgant en les plataformes de lloguer turístic. Hi ha visitants que s’obliden de les plataformes virtuals i el que busquen és un tronc ben arrelat. Pengen una hamaca entre dos arbres, i a dormir com troncs. Vacacions al ras.

Als veïns de la Plana de Xàbia (una partida rural enclavada dins del Parc Natural del Montgó) que diumenge de bon matí van fer una passejada fins al cap de Sant Antoni, els va sorprendre l’escena. En l’aparcament de l’àrea recreativa hi havia diverses hamaques penjades dels pins. S’hi intuïa l’embalum. Allí continuaven dormint uns turistes que havien esquivat el sold out de places d’allotjament turístic a Xàbia i Dénia en ple mes d’agost. Havien aparcat el cotxe sense problemes i havien improvisat el bivac. La intempèrie és una opció turística il·limitada, no té sostre. Bé, sí que en té, el de les normes. En tot l’àmbit del Montgó està prohibida l’acampada lliure.

Anècdota o nova moda?

La cosa podria no anar més enllà de l’anècdota, però els veïns de la Plana temen que les hamaques penjants es posen de moda i que els turistes s’aficionen a muntar i desmuntar el glamping en les pinades del Montgó. Estos veïns s’han fartat ja de denunciar altres pràctiques il·legals que abunden al parc natural, com la de les caravanes que pernocten en el mirador del cap de Sant Antoni o la dels jóvens que ixen d’una discoteca i envaïxen la carretera

Suscríbete para seguir leyendo