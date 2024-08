El preu de llogar una habitació a València puja un 8 % en un any, malgrat disparar-se l’oferta

Llogar un pis a València resulta, hui en dia, una activitat de risc màxim per a moltes butxaques. Un informe del portal Fotocasa afirmava, ahir, que llogar una casa en la capital valenciana s’havia elevat un 10,3 % l’últim any. No obstant això, fer l’arrendament per a una única una habitació, malgrat que s’està disparant l’oferta, sembla cada vegada més un altre problema ben gros . Este fet és el que reflectixen les últimes dades –relatives al segon trimestre de l’any– que ha publicat el portal immobiliari Idealista, les quals assenyalen que, entre tots els barris de la capital del Túria, el volum d’habitacions en pisos compartits s’ha incrementat un 76 %. Una realitat que suposa més del doble de pujada que l’auge mitjà del 29 % que s’anota a escala nacional.

Afecció entre els més jóvens

Però, malgrat este escenari d’una oferta més àmplia, la situació dels preus –que resulta especialment dramàtica per a les generacions més jóvens, ja que els 30 anys és l’edat mitjana de les persones que compartixen hui en dia pis a Espanya– no ha oferit un respir en l’últim any. Més bé, tot el contrari. Els registres de l’informe d’Idealista mostren, sense anar més lluny, com el cost de llogar una habitació en una vivenda de la ciutat s’ha elevat un 8 % respecte de final de juny de 2023. Este fet, traduït en un import concret, suposa pagar al mes una mitjana de quasi 400 euros (395), uns valors que només es registren en altres huit capitals de província.

Un cartell de lloguer per a estudiants a València / Francisco Calabuig

És el cas de Pamplona, Màlaga, Santa Cruz de Tenerife i Bilbao, el cost mitjà de les quals, per habitació, arriba als 400 euros, 50 menys que els 450 euros que es paguen de mitjana a Sant Sebastià, i molt allunyats dels valors que s’anoten en les tres principals ciutats amb este cost: Madrid i Palma, amb 500 euros per habitació, i Barcelona, a on l’import mitjà arriba als 565 euros. Això sí, en cap d’estos enclavaments s’ha produït un augment de l’oferta remotament pròxim al de València, ja que Pamplona –la més alta de tota esta llista– ‘només’ eleva un 35 % eixe volum des de mitjan 2023.

Fumadors i mascotes, minoritaris

Més enllà d’estes estadístiques, el portal aclarix que els fumadors només són admesos en un 16 % de les vivendes, mentres que el percentatge de les que permeten mascotes es reduïx encara més, fins al 4 %. Pel que fa al tipus d’inquilins, quasi un 70 % de les ofertes no mostren preferència entre compartir pis amb estudiants o amb persones amb una ocupació, encara que un 23 % sí que especifiquen la necessitat que estos llogats siguen treballadors, i un altre 8 %, que estiguen encara a les aules.

