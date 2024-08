Un de cada tres menors de 16 anys està en risc de pobresa a l’Horta

L’increment del preu de la vivenda, la pujada dels preus de la cistella de la compra, la bretxa de gènere i el suport insuficient a les famílies amb menors. Estos són els quatre factors clau que estan darrere de l’increment accelerat del risc de pobresa i exclusió social al nostre país, segons conclou l’informe «L’estat de la pobresa a Espanya», que cada any elabora la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social, a l’Estat espanyol, per a analitzar la situació al país.

La xifra preocupa a escala nacional i autonòmica, però també en l’àmbit comarcal. Segons les últimes dades de l’Institut Valencià d’Estadística, dels 66.718 xiquets, xiquetes i adolescents menors de 16 anys que hi havia censats a final de 2023 a l’Horta, 19.244 estan en risc de pobresa o exclusió social, la qual cosa suposa un 28,84 % de la població infantil de la comarca. És a dir, quasi un de cada tres menors són vulnerables a esta situació.

Quasi 20.000 menors

Dels 36.743 xiquets i adolescents que hi ha a l’Horta Nord, 10.251 estan en esta situació, la qual cosa suposa un 27,9 % del total. D’altra banda, el percentatge és més alt a l’Horta Sud, a on, dels 29.975 menors de 16 anys censats, un total de 8.993 està en risc, la qual cosa suposa un 30 % del total.

Imatge d’arxiu d’una família / LEVANTE-EMV

En analitzar la situació per unitats familiars, l’estadística tampoc convida a l’optimisme. I és que, tenint en compte els ingressos econòmics de l’exercici anterior i la distribució dels ingressos en les llars de la Comunitat Valenciana, els indicadors assenyalen que un 16,4 % de les llars de l’Horta Sud estan en risc de pobresa, mentres que el percentatge a l’Horta Nord és del 14,1. Tot i això, esta xifra està per davall de la mitjana autonòmica, la qual mostra que un 18,9 % de la població de la Comunitat Valenciana està en esta situació, un increment del 0,9 % respecte de l’any anterior.

Les sol·licituds es mantenen

Malgrat les dades, els ajuntaments de la comarca asseguren que durant este exercici no han percebut un increment significatiu en el nombre d’expedients per a sol·licitar les diferents ajudes impulsades des de les regidories de servicis socials. En el cas de Mislata, fonts municipals expliquen que un dels mesuradors que els permet conéixer l’evolució són els campaments socials que cada estiu organitza l’ajuntament, en què “no hi ha hagut un increment important de sol·licituds”, assenyalen.

La mateixa situació hi ha a Paterna, a on “no n’hem notat un augment considerable, perquè actualment les famílies estan bastant cobertes gràcies a ajudes com l’Ingrés mínim vital, la Renda valenciana i les ajudes locals”, asseguren des del consistori. Tampoc a Quart de Poblet, a on l’ajuntament disposa d’un equip especialitzat d’intervenció amb la infància i l’adolescència, els professionals especialitzats del qual atenen els menors en situació de vulnerabilitat i les seues famílies sobre la base d’uns objectius establits en el pla de treball.

Suscríbete para seguir leyendo