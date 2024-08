Alerta per pluges i tempestes a València

El pronòstic de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) per a este dijous en el temps a València és de probables arruixades tempestuoses a la vesprada en totes les comarques de l’interior de la província de València, que poden ser localment fortes i acompanyar-se de graníssol i ratxes molt fortes de vent a València.

Per això, Emergències de la Generalitat ha activat a partir de les 14.00 hores d’este dijous l’alerta de nivell groc per risc de pluges i tempestes en tot l’interior de la província de València amb possible graníssol i ratxes molt fortes de vent, i davant de la previsió de pluges a València acumulada en una hora de 20 l/m².

AEMET espera que un tàlveg atlàntic se situe a l’oest de la Península, la qual cosa provocarà nuvolositat mitjana i alta abundant, que es desplaçarà de sud-oest a nord-est, amb probabilitat d’arruixades i tempestes ocasionals que afectaran zones àmplies. Amb un marge d’incertesa ampli, l’organisme estatal ha avançat que estes arruixades poden ser localment fortes o molt fortes.

El temps a València per als pròxims dies, segons Aemet / Aemet.es

El temps el cap de setmana

Per a divendres, dissabte i diumenge, l’AEMET no manté actiu cap avís per fenòmens adversos com a pluges a València. La previsió és de cels nuvolosos amb probables arruixades a la vesprada amb tempestes ocasionals a l’interior, sense descartar-los en el litoral.

La inestabilitat s’accentuarà a última hora del diumenge quan la depressió aïllada en nivells alts (DANA), que el divendres entrarà pel nord-oest peninsular, arribe a la costa mediterrània. «Per tant, continuarien les arruixades i les tempestes, més probables en la mitat nord peninsular, encara que la incertesa per a estos dies és més alta i altres zones podrien vore's afectades», apunta l’AEMET.

El dilluns s’espera que una segona DANA arribe al nord-oest peninsular amb més arruixades i tempestes, encara que la incertesa sobre la seua trajectòria «és molt alta», segons l’AEMET, per la qual cosa encara no es pot precisar si afectarà territori valencià amb pluges a València.

Precaució

La Direcció General de Protecció Civil i Emergències recomana als ciutadans precaució i que es mantinguen informats davant de la influència d’una depressió aïllada en nivells alts (DANA) que situa a la Comunitat Valenciana en avís groc per pluges i tempestes.

D’acord amb el pronòstic de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), un tàlveg amb aire fred associat es desplaçarà el dijous cap al nord-oest de la península, afectarà zones de l’occident i centre peninsular i provocarà pluges intenses i tempestes en gran part del centre i nord-oest de la península durant els pròxims dies.

Segons la pàgina web de l’AEMET, Aragó es troba en avís taronja (important) per tempestes amb graníssol, mentres que València es troba en avís en groc per pluges i tempestes.

