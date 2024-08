Els municipis es bolquen en la lluita contra el mosquit tigre

El canvi climàtic, els períodes d’altes temperatures cada vegada més prolongats i la falta de pluges intensifiquen les plagues d’insectes. La plaga del mosquit tigre és una de les més problemàtiques i que més preocupació provoca en els municipis, per les incomoditats que produïx al veïnat, així que hi ha molts pobles que duen a terme accions per a mitigar la presència de l’insecte. La Conselleria de Sanitat ha llançat una nova línia d’ajuda dirigida als ajuntaments perquè puguen lluitar contra el mosquit tigre, unes subvencions que arriben a 57 localitats de la Costera, la Canal de Navarrés i la Vall d’Albaida. La Conselleria, que se suma així a altres conselleries i a la Diputació de València en l’aportació d’ajudes per a este fi, destina un total de 350.000 euros a la partida de 2024, dels quals més de 50.000 euros es repartiran en els municipis de les tres comarques inclosos en la convocatòria feta pública esta setmana.

Una màquina fumigant en una parcel·la al costat de la zona esportiva de l’Alcúdia de Crespins / Ajuntament l’Alcúdia Crespins

Les quantitats de les ajudes de la Conselleria de Sanitat no superen els mil euros per als municipis, encara que contribuïxen a sufragar les intervencions que realitzen per a combatre estes plagues. L’ajuda màxima és de 933,66 euros, que reben una vintena de localitats de les tres comarques, com són Bèlgida, Bellús, Beniatjar, Benicolet, Benissoda, Benissuera, Bufali, Carrícola, Fontanars dels Alforins, Montitxelvo, Salem, el Ráfol de Salem i Terrateig, a la Vall d’Albaida; Bicorp i Quesa, a la Canal, i Cerdà, Llocnou d’en Fenollet, Torrella i Vallés, a la Costera. Una quinzena de municipis reben 903,34 euros, entre estos, Alfarrasí, Anna, Atzeneta d’Albaida, Bocairent, Bolbaite, Castelló de Rugat, Chella, la Llosa de Ranes, Llutxent, Montaverner, Montesa, Navarrés, Quatretonda, i Rotglà i Corberà. La resta de municipis beneficiats rep menys de 900 euros i les dos grans localitats del territori, Xàtiva i Ontinyent, amb més recursos econòmics propis, obtenen una ajuda de 606,27 euros per a la capital de la Costera i 660,84 euros per a la de la Vall d’Albaida.

Alguns ajuntaments com el de l’Alcúdia de Crespins realitzaven fa unes setmanes una nova fumigació contra el mosquit tigre en diferents zones del poble, especialment en zones verdes o pròximes al riu, més propícies per a la concentració de l’insecte, així com en el nucli urbà. La Regidoria de Sanitat informava de la fumigació realitzada. Benigànim també va realitzar fa unes setmanes una fumigació en l’àrea urbana i interurbana, inclosos els parcs i jardins, per a lluitar contra el mosquit tigre. En concret, el consistori informava de l’aplicació d’un tractament larvicida i adulticida per a evitar la proliferació del mosquit i l’eliminació de l’insecte adult. A més, els ajuntaments també recomanen a la ciutadania dur a terme accions en les seues cases contra el mosquit tigre, ja que l’insecte també està present en domicilis particulars, per la qual cosa demanen evitar tindre aigua estancada, així com regar els jardins i les terrasses particulars.

Altres plagues

Els ajuntaments reforcen les intervencions per a la lluita contra el mosquit tigre amb altres accions dirigides a mitigar també altres plagues o la presència d’altres insectes, com les paneroles, o per a acabar amb la presència de rates als carrers. Així, en les últimes setmanes diversos municipis han fet actuacions en este sentit. L’Ajuntament de Moixent va dur a terme un tractament específic per a les paneroles, davant dels avisos rebuts per veïns afectats. Estos tractaments, segons destacaven, són “amb base d’insecticides biològics que no suposen cap risc per a la salut”.

Montesa, Vallada i Montaverner són altres localitats que recentment han actuat contra les plagues. El primer municipi va realitzar a principis d’agost un tractament contra rates i paneroles en alguns carrers del poble. Barrada també ha fet tasques de desinsectació, desinfecció i desratització en edificis i en el clavegueram municipal, uns treballs que també s’executaran en octubre i desembre, ressalta el consistori, mitjançant una empresa contractada per a fer-ho. Estes actuacions també s’han dut a terme en març, maig, juliol i agost. Per la seua banda, Montaverner va realitzar un nou tractament contra les paneroles per tot el poble, un tractament que també servix per a erradicar les rates.

