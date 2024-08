Els veïns d'Orriols esperen 130 arbres des de fa dos anys

L'abril de 2022, el llavors alcalde Joan Ribó es va reunir amb representants de les principals entitats socials i veïnals d'Orriols i els va prometre la creació de més de 130 nous punts d'arbratge als carrers Pare Viñas, Sant Joan Bosco i Daroca. Més de dos anys i un canvi de govern municipal després, el barri seguix sense veure complida la promesa de renaturalització.

És la primera de la llarga llista de decepcions que els veïns d'Orriols acumulen en els últims mesos. La plantació de 130 nous arbres de les espècies prunus, chanticleer, quercus, variegata, tamarix gallica o cumquat va ser concebuda per a mitigar les altes temperatures, modificar radicalment el paisatge i ajudar a pacificar el barri, més acostumat a les males notícies que a les bones.

No obstant això, encara que l'anterior equip de govern va deixar adjudicat el projecte, les obres seguixen pendents d'execució a causa d'un imprevist. La zona triada per a reverdir Orrios es troba en una àrea de vigilància arqueològica i l'ajuntament està a l'espera d'un informe de la Conselleria amb el seu beneplàcit als treballs de plantació. La idea de l'àrea de Parcs i Jardins és poder posar en marxa el pla en la temporada de novembre a març.

A Orriols estan cansats d'esperar. Els 130 arbres no constituïxen l'únic deute per cobrar. Des de la plataforma de veïns i entitats Orriols en Lucha recorden que l'alcaldessa els va prometre una taula interregidories amb reunions cada tres mesos -màxim-, i la realitat és que no ha tornat a celebrar-se des de gener. «Al juny la vam sol·licitar formalment a Alcaldia i ens van dir que es convocaria quan poguera ser, sense més detalls», lamenten.

Més promeses: la passada legislatura es va acordar la remodelació de la plaça Esteban Dolz, a més del col·legi Miguel Hernández, i els veïns van arribar a veure un projecte quasi liquidat, però segons els van dir ja en el present cicle polític, un problema amb l'arquitecte va frustrar els plans i va retornar l'obra a la casella d'eixida. «La plaça està feta pols. A l'octubre ens van dir que estaria llesta al llarg d'enguany, però no sembla que puguen arribar a temps», anticipen en la plataforma veïnal.

Servicis Socials exclusius

En l'àmbit assistencial, este barri històricament travessat per la precarietat havia demanat i se li havia promés que el centre de Servicis Socials del carrer Sant Joan de la Penya seria per a ús exclusiu dels seus veïns, atesa l'alta demanda del servici. «La regidora ens va reconéixer esta necessitat, però hui dia seguim compartint el centre amb Pobles del Nord. Sense notícies del canvi», assenyalen les mateixes fonts.

Sí que reconeix Orriols en Lucha l'esforç municipal en matèria de neteja, amb el regidor Carlos Mundina xafant sovint els carrers del barri, però troben a faltar una campanya de conscienciació i sanció contra l'incivisme. «Els nostres carrers continuen plens de brutícia. Per molt que es netege, encara hi ha persones que conceben el veïnat com un femer».

Taules de pícnic

I en la llista d'assumptes pendents apareixen dos últims apunts. D'una banda, la plataforma demana la reinstal·lació de les taules tipus pícnic que hi havia a la plaça de l'Ermita abans que el regidor Badenas les suprimira en atenció a unes queixes veïnals. “Algunes persones de la zona van demanar llevar les taules perquè s'hi ajuntava gent a beure i en feien un mal ús, però la solució al problema no és eliminar els recursos que ja teníem”. D'altra banda, més a mitjà termini, reclamen a l'ajuntament la compra de vivenda per a dotar el barri de lloguers assequibles i facilitar l'arribada de jóvens i noves famílies que regeneren Orriols.

