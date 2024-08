Queralt i Leti se sumen a la pretemporada

Cristina Ouviña, María Eraunzetamurgil, Nadia Fingall i Kristine Vitola van ser les úniques jugadores del primer equip que van començar la pretemporada el passat 19 d’agost, però després d’una setmana de treball juntament amb les jugadores del planter, convocades per Rubén Burgos per a completar el grup, ja han començat a sumar-se més jugadores, les primeres de les quals han sigut Queralt Casas i Leticia Romero.

Després de disputar els Jocs Olímpics de París amb la selecció espanyola, la qual va caure en quarts de final contra Bèlgica, van poder gaudir de 20 dies de vacacions per a carregar les piles i incorporar-se amb la pretemporada ja començada.

També ho farà d’esta manera, molt prompte, Alba Torrens, amb uns dies de permís, i Alina Iagupova, qui, malgrat que ja està a València, és probable que no comence a entrenar amb el grup fins a principi de la setmana que ve.

Les següents que s’hi incorporaran seran Stephanie Mavunga i Bernadett Hatar, que arriba després d’haver disputat amb Hongria la preclassificació per al mundial i aconseguir-ho després d’imposar-se, en la final, al Senegal, amb un rotund 47-63, i amb 10 punts, 9 rebots i 17 de valoració per a la jugadora taronja.

La pivot de 2,08 m, que arriba procedent del Perfumerías Avenida, va firmar un contracte temporal per a cobrir l’absència de Kayla Alexander, que no podrà incorporar-se a l’equip fins novembre, per la qual cosa, i per l’absència de la lesionada Raquel Carrera, ha de tindre un paper clau en la rotació en este inici de temporada.

Mentres es van incorporant jugadores, Rubén Burgos continua treballant amb moltes joves de l’equip vinculat, La Cordà Paterna, com ara amb l’aler recentment fitxada, Irene Broncano, la base Alicia Flórez o la interior Mojca Jelenc, les quals podrien ser protagonistes en els primers amistosos de la pretemporada.

Amistosos

Els primers partits de la pretemporada es disputaran els dies 7 i 8 de setembre en un torneig que es jugarà a Cagliari i en el qual es coincidirà amb tres equips italians de primera divisió: Familia Wuber Schio (que jugarà l’Euroleague Women 2024-2025), l’O.ME.P.S Battipaglia i l’amfitrió, el Dinamo Women Sassari. El conjunt valencià viatjarà la setmana següent a Tarragona per a disputar el II Trofeu de Bàsquet Ciutat de Tarragona, contra l’Spar Girona, el diumenge, 15 de setembre, a les 12.30 hores.

El penúltim partit es disputarà a domicili davant del Movistar Estudiantes, el 18 de setembre, a partir de les 19.30 h, mentres que la pretemporada es tancarà contra l’Hozono Global Jairis, a Paterna, el dia 22, en l’última prova abans de la Supercopa LF Endesa 2024, que es jugarà els pròxims 28 i 29 de setembre a Alcantarilla (Múrcia).

