Benifairó de les Valls avança en la creació del seu cos de policia

Benifairó de les Valls està a punt de fer un gran pas en matèria de seguretat ciutadana amb la creació del seu cos de Policia Local. El projecte, aprovat inicialment en el ple municipal del passat 14 d’agost de 2024, es troba ara en fase d’informació pública, la qual cosa permetrà als veïns i altres interessats presentar reclamacions o suggeriments abans que la decisió siga definitiva.

La iniciativa de crear un cos policial propi sorgix de la necessitat de millorar la seguretat i l’eficiència administrativa del municipi. Fins ara, Benifairó comptava només amb dos auxiliars de policia, la qual cosa, segons l’alcalde Toni Sanfrancisco, no era suficient per a cobrir les necessitats creixents de la localitat.

“Pretenem actualitzar-nos per a poder augmentar la plantilla i tindre tres agents de policia”, explica Sanfrancisco. Esta mesura, tal com explica l’alcalde, “no sols permetrà un reforç en la presència policial, sinó que també inclourà l’adquisició d’un nou vehicle patrulla, un recurs fonamental per a millorar la capacitat de resposta en el municipi”.

La creació d’un cos de policia no sols representa una millora en la seguretat, sinó també en l’eficiència administrativa. “És una necessitat que ve des de lluny. El fet de no disposar d’un cos dificulta molt les gestions, ja que es requerix molta més burocràcia, però amb la implementació d’este, el municipi podrà agilitzar processos i millorar l’atenció a la ciutadania”, destaca Sanfrancisco.

Entre les millores que s’esperen, destaca la inclusió de nous servicis, com ara la instal·lació de càmeres de vigilància de trànsit, que contribuiran a una millor seguretat viària en la localitat. Estos avanços s’alineen amb l’objectiu de l’ajuntament de modernitzar i actualitzar els servicis públics per a adaptar-se a les necessitats actuals dels veïns.

Suscríbete para seguir leyendo