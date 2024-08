Un de cada cinc llocs en els mercats ambulants abaixa la persiana per les traves administratives

La pandèmia va ser, per a molts esclavons de l’economia, un període difícil de superar. Moltes firmes van veure com la paralització de les seues vendes, a causa de situacions com el confinament, tensava la corda de la seua viabilitat fins al límit i, en alguns casos, fins al tancament. Una situació adversa que, en el cas dels llocs de venda ambulant, ha sigut encara més dramàtica especialment a causa de -destaquen des del sector- unes traves administratives que fan difícil trobar la rendibilitat i que ha fet que centenars d’estos negocis hagen hagut d’abaixar la persiana definitivament a la Comunitat Valenciana.

És el que reflectix l’últim informe de la distribució comercial 2024 que elabora l’Oficina Pateco, el Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana i la Generalitat del qual es desprén -a través de les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE)- que, respecte a 2019, l’autonomia havia perdut a 1 de gener de 2024 quasi 1.200 llocs de venda en mercats ambulants, i esta xifra es va quedar en els 5.274. Un colp considerable -per a un sector que, des que hi ha registres, mai havia tocat estos mínims, ni tan sols després de l’última gran recessió- que va començar, no obstant això, un poc abans que la COVID-19 fera acte de presència.

"Des d’un poc abans de la pandèmia, molts venedors es van començar a quedar pel camí", explica al respecte Miguel Ángel Viñes, president de la Federació d’Associacions de Venta No Sedentària de la Comunitat Valenciana (Favens), que com a principal causa de la situació que viu el sector destaca la gestió que es fa des d’alguns ajuntaments. En este sentit, Mauro Lorenzo, president d’Unió Gremial -entitat davall la qual s’engloba Favens-, assenyala que són els consistoris els que decidixen aspectes com l’import de les taxes que ha d’abonar cada un d’estos negocis o el lloc que se’ls atorga per a poder vendre amb llicència. "Hi ha alguns més estrictes i altres que ho són menys", emfatitza sobre una circumstància que pot marcar ja de base si un lloc acaba sent rendible o no.

De les taxes al relleu generacional

No obstant això, per a Viñes hi ha una cosa que està clara. I és que les taxes del mercat ambulant de hui en dia "són altíssimes per al poc que s’està venent". I això, després d’una pandèmia que va deixar en el filferro la supervivència de molts i un context inflacionari que no ha fet més que empitjorar la seua realitat, fa que la seua presència només faça que minvar any a any. "El 90 % del problema que té la venda ambulant són els ajuntaments, perquè no invertixen res en el mateix mercat. Estem superoblidats", incidix el dirigent màxim de Favens.

I és que, per exemple, en enclavaments tradicionals com Xàtiva, el mercat ha perdut fins a un 27 % dels llocs en els últims quatre anys. "Els dimarts s’aguanta alguna cosa, però els divendres és nefast, queda molt poc i cada vegada menys", explicava Viñes a este mateix diari.

Altres causes

Tanmateix, després d’este descens en els llocs dels mercats ambulants també hi ha més causes. "Hi ha una falta de relleu, la joventut no es fa càrrec d’este canvi generacional", assenyala Lorenzo, que també apunta com "el client potencial, que és la gent gran, a poc a poc va desapareixent". "La joventut, el 99 %, compra en plataformes grans com Amazon, Aliexpress, Shein... que són els enemics més grans que té la venda no sedentària hui en dia", recalca Miguel Ángel Viñes en eixa mateixa línia.

Entre la classe de llocs que més patixen esta crisi, el president d’Unió Gremial destaca alguns com el tèxtil o el calçat, però també "fruites i verdures que alguns ajuntaments permeten i altres no". No obstant això, siga quin siga el producte que es venga o l’enclavament en què se situe, Mauro Lorenzo insistix en la necessitat que les administracions efectuen "accions de conscienciació per a no perdre’ls". En esta visió, i tenint com a exemple el que passa en altres ciutats europees en què els mercats ambulants de carrer s’han convertit en un punt més de l’atractiu turístic, el dirigent aposta per la "potenciació" d’esta classe de negocis per als visitants, de manera que "tinguen un atractiu per als de fora". Tot açò per a evitar que el volum de llocs en la Comunitat continue llanguint.

