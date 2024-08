Condicionen una franja de 30.000 m² de terreny forestal a Navarrés

Efectius de les brigades forestals han treballat durant este mes d’agost en el condicionament d’una franja de 30.000 metres quadrats de terreny forestal en la urbanització Playamonte de Navarrés. D’esta manera, des del Consorci de Bombers, detallen que “s’ha treballat en una interfície urbana-forestal de la urbanització Playamonte de Navarrés i que l’extensió de la intervenció ha sigut d’uns 30.000 metres quadrats. En esta actuació ha actuat la BRIFO 37, amb base a Sumacàrcer. El total de personal que ha participat en les tasques ascendix a més de 15 persones”.

Els treballs han consistit a aplicar la norma tècnica publicada per la Generalitat Valenciana per a àrees d’interfície urbana-forestal, “que consistix en la disminució de la càrrega de combustible vegetal i l’eliminació de la continuïtat vertical i horitzontal per a evitar la propagació d’incendis”. “Estos treballs són de vital interés per als veïns i per al Consorci Provincial de Bombers, ja que estos tenen encomanada, per part de la Generalitat Valenciana, la direcció de l’extinció dels incendis forestals mitjançant l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències. En estes zones, els bombers forestals de la Generalitat, els bombers del Consorci Provincial, i les BRIFO tenim l’oportunitat de contindre els possibles incendis forestals, i també tenim la capacitat de defensar les infraestructures de la urbanització i, alhora, ajudar a facilitar una possible evacuació o confinament de la població, amb més possibilitat d’èxit”, afirmen.

