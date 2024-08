Costes reprén la demolició integral del poliesportiu en ruïnes del Saler

Fonts oficials de la demarcació territorial de Costes, un organisme estatal que depén del Ministeri de Transició Ecològica i, per tant, del Govern d’Espanya, han assegurat a Levante-EMV que “acabar amb els treballs d’enderrocament i regeneració de la zona on se situava l’antic poliesportiu municipal del Saler continua sent una prioritat” per a este organisme estatal. Per este motiu, han anunciat que “es treballa en la redacció d’un plec per a elaborar el projecte per al desmantellament de les instal·lacions que encara hi ha en l’antiga infraestructura esportiva”.

Els primers treballs de desmuntatge i enderrocament del poliesportiu es van iniciar en 2017, recorden les fonts de Costes, però no es van poder acabar “perquè estos treballs implicaven el desviament de les instal·lacions que donaven servici al recinte esportiu, entre les quals, una línia elèctrica de mitjana tensió, una línia de proveïment i una línia de sanejament amb estació de bombament per a la impulsió d’aigües residuals”.

Totes estes accions, remarquen estes fonts governamentals, requerien els preceptius permisos de la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de València. Durant el procés per a obtindre estos permisos es va produir la resolució del contracte inicial, per part del contractista, la qual cosa va provocar que la demolició i la restauració paisatgística posterior es quedaren a mig fer, i que este espai s’haja convertit en un abocador on s’acumulen enderrocs i fem.

En els pròxims mesos

S’espera que els treballs de redacció d’este projecte tècnic es puguen iniciar en els pròxims mesos. Estos s’emmarquen dins d’una política global del Govern d’Espanya “per a la regeneració i conservació de les platges del sud de València i de l’entorn del Parc Natural de l’Albufera”, apunten estes fonts. En són una mostra “els quasi 30 milions d’euros ja executats en la regeneració de les platges de la Garrofera, l’Arbre del Gos i el Saler”, afigen. Però la veritat és que els residents de la Devesa del Saler estan molt cansats d’esperar que es complete la demolició de l’antic poliesportiu municipal, el qual consideren un altre focus de degradació dins del Parc Natural de l’Albufera.

Els veïns: “No han fet res des de fa anys”

La presidenta de l’AV de la Devesa del Saler, Ana Gradolí, qualifica de “runar” este recinte esportiu abandonat i reclama “solucions” a les institucions per tal d’acabar amb este focus de degradació. Gradolí lamenta “que s’haja posat el focus en l’Hotel Sidi Saler”, pels problemes d’ocupació i d’abandó que presenta, tot i que “el poliesportiu municipal fa anys que està buit i en ruïnes, i ningú en fa res”.

Després que l’alcaldessa, María José Catalá, apostara per la reobertura del Sidi Saler com a hotel “sostenible”, i que s’anunciara la demolició de la Venta de Bous (els antics corrals de la Plaça de Bous de València que estan situats en la llacuna interdunar de la Devesa), el pas següent ha d’oferir una solució definitiva al poliesportiu. Els veïns de la devesa, segons Gradolí, volien donar un ús civicosocial al Sidi, encara que, si això no és possible, per la seua qualificació urbanística, preferixen que es reòbriga com a hotel i que no continue sent un abocador incontrolat com el recinte esportiu en desús, on fa un temps hi havia, fins i tot, contenidors abandonats.

