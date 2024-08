“Soc molt afortunat pel fet de seguir de la mà de Pedro Martínez”

La felicitat i l’ambició que va mostrar Brancou Badio resumixen bé la seua presentació com a nou jugador del València Basket. L’escorta, fitxat este estiu, provinent del Manresa i amb contracte fins a 2027, està gaudint de l’inici de la seua etapa com a taronja: “Estic molt content i soc molt afortunat per estar ací, a València, i sobretot per poder seguir de la mà de Pedro. Segurament, continuaré creixent com a jugador i podré ajudar al màxim l’equip”.

El senegalés va reconéixer que ja s’està enamorant de la ciutat i del club, amb el lema del qual, va dir, s’identifica molt: “Com posa en la nostra samarreta, cultura de l’esforç. Treballarem intensament i intentarem millorar com a jugadors i sobretot com a equip”.

Badio també està satisfet amb el que s’ha trobat dins del vestidor en les primeres setmanes de la pretemporada: “Tenim un grup molt especial”. A més, va admetre que, malgrat que hi ha diverses cares noves, hi ha entesa: “No ens coneixíem, però ens enfrontàvem, i tots coneixem la manera de jugar dels nostres companys pel fet d’haver jugat amb ells o contra ells. Estem formant un bon grup i tots volem treballar, volem millorar, i això ens ajudarà molt”. No hi ha ningú millor que qui ha sigut un dels seus soldats durant dos temporades per a explicar com és treballar amb Pedro Martínez, ja que “sempre cal entrenar dur si vols millorar” amb el tècnic català. “Estava preparat per a això. Arribar a València era un altre escaló que havia de pujar per a poder millorar com a jugador i en la meua carrera. Entrene tan dur com puc, cada dia”, afegix Brancou. Amb eixe afany de creixement com a jugador arriba a la Fonteta: “Alçar-me tots els dies i poder millorar cada dia”.

L’escorta recomana als seus companys “escoltar els consells” de Pedro Martínez: “No et dirà les coses de mala manera, el que et diu és perquè millores com a jugador i perquè faces el pas que has de fer per a estar a un altre nivell”. Per tant, el seu objectiu com a equip no va tan enfocat als èxits, sinó al treball, com a base per a arribar a aconseguir-los: “Espere que donem tot el que puguem dins de la pista i entrenem fort cada dia. Hem d’intentar competir el màxim possible cada partit i cada dia”.

