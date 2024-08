Troben 690 quilos de cocaïna ocults en un carregament d’arròs en el port de València

La Policia Nacional, en col·laboració amb Duanes, ha tornat a evitar l’entrada d’una important partida de droga al país a través del Port de València. Esta vegada, 690 quilos de cocaïna ocults en un carregament legal d’arròs, en un vaixell procedent de la Guaiana Francesa.

De moment, no hi ha detinguts, encara que els investigadors del GRECO Llevant (Grups de Resposta Especial per al Crim Organitzat) i d’UDYCO València (Unitats de Droga i Crim Organitzat), que han dut a terme l’operació, treballen per a identificar i arrestar els destinataris de la droga i els rescatadors que s’havien d’encarregar de recuperar la mercaderia oculta en un carregament d’arròs.

La troballa de la droga es va produir dimecres passat, després de la inspecció d’un contenidor que havia arribat al port valencià en un vaixell procedent de la Guaiana Francesa. Els investigadors del GRECO Llevant i d’UDYCO València ja anaven seguint-ne la pista i sospitaven que a l’interior podia trobar-se una partida, sobre la base de les informacions de les quals disposaven.

690 paquets d’un quilo

La droga anava amagada en 690 paquets, d’un quilo de pes cada un, dins de la càrrega legal que transportava el vaixell, concretament, arròs procedent de la Guaiana Francesa. Es desconeix si la cocaïna va ser introduïda en eixe país.

En els últims mesos, el Port de València està sent l’escenari de moltes confiscacions de droga, amb l’amenaça d’inundar Europa de pols blanca. En total, s’haurien intervingut més de quatre tones de cocaïna. Els 690 quilos confiscats este dimecres suposen una de les partides més grans, la qual se suma als 3.850 quilos acumulats en 14 enviaments en els últims mesos. En tres d’estos se superava la mitja tona de cocaïna.

Suscríbete para seguir leyendo