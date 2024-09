Anys de resignació i paciència en el Bulevard Sud

«Resignació i paciència» asseguren en un establiment de farmàcia que està, ara mateix, encaixonat literalment. Tant com tots els negocis i tant com tots els residents que, en el seu moment, van decidir adquirir una vivenda en una zona nova i pròspera de la ciutat: el Bulevard Sud, en el «Nou Malilla». Ara necessitaran molta resignació i molta paciència, perquè, als seus peus, esperen quatre anys de treball. De carrers tallats, màquines, soroll i pols.

Tot això és necessari per a donar un servici que lluïx més bé poc, però que és essencial. Són les obres per a desviar el gran col·lector sud, un dels dos que es van crear després de la riuada de 1957, i que s’està sotmetent a una profunda reforma i readequació perquè les obres de soterrament de les vies del tren envaïxen el seu traçat.

De grans dimensions

El col·lector és de grans dimensions i, actualment, creua per davall de les actuals vies en superfície. El túnel projectat per a soterrar-les és «incompatible amb el col·lector actual, el qual impedix que l’encreuament de les dos infraestructures es puga dur a terme en esta zona», reflectix el projecte constructiu del nou canal d’accés ferroviari. Dit d’una altra manera, al gran riu subterrani de la ciutat calia canviar-li el llit. No va ser fàcil completar un disseny de reposició del col·lector «un dels més importants de la xarxa d’aigües residuals i pluvials de la ciutat», segons l’informe de seguiment de València Parc Central.

El cronograma previst diu que el maig de 2026 hauria d’arrancar la sexta fase de tot el projecte de soterrament de les vies, el qual inclouria la demolició de l’actual col·lector sud, que discorre per davall del carrer de l’Enginyer Joaquín Benlloch. Però per a arribar a eixe moment s’ha hagut de redissenyar-lo tot i això implica alçar el que porta molt poc de temps construït i que anuncia una simfonia de tanques, maquinària i tràfec per als veïns.

L’avinguda de Fernando Abril Martorell és el nom que té el Bulevard Sud entre la redona dels Hams i el pont que salva les vies del tren. Està formada pels quatre carrils ràpids i per una via de servici que discorre paral·lela. Un servici absolutament necessari que permetia als veïns, fins fa uns dies, separar-se de la resta del trànsit i accedir als carrers del barri de Malilla o als immobles -tots nous, tots amb aparcaments subterranis-. Ara, eixa via secundària estarà inutilitzada durant eixe període olímpic, que és el que es preveu per a completar l’obra.

Edificis encaixonats en la primera fase de les obres / Moisés Domínguez

La primera fase, en acció

Tots passaran pel mateix. Els que porten més temps patint-ho -també, teòricament, els que acabaran abans- són els residents més apegats a les vies del tren. Allà a on acaba la Carrera de Malilla. Són poques finques -hi ha molt de descampat, que ara s’utilitza com a zona de treball- i la gran rasa ja està oberta. Emergixen d’esta els vehicles pesants. Un taller mecànic, una botiga de pintures i dos finques que es veuen ja amb unes dècades de vida són les que, ara mateix, estan quasi aïllades i les que tenen vistes al no-res. Davant, en el jardí intermedi, la vida s’ha esfumat. El parc infantil està infrautilitzat -no convida- i fins i tot l’escala que pujava cap al pont està segellada. A mitges, perquè una botella de ginebra encara mig plena indica que és una zona que es presta al botelló quan arriba la nit.

El tram entre la Carrera de Malilla i Vicent Miguel Carceller queda a l’espera. És una zona poc urbanitzada. És miraculós que queden encara algunes cases de camp per a on serpenteja el camí Vell de Malilla. A estes ja els arribarà el seu torn.

Comença davant de la Nova Fe

A on comencen a fer-se una idea és en el següent i llarg tram de 200 metres, fins a l’encreuament amb Marco Miranda. Just davant de la Nova Fe. Ací la partida acaba de començar amb els murs previs per a afermar el futur gran forat que es furgarà dotze metres terra endins -perquè a més, el col·lector ha de tindre pendent perquè el líquid es decante-. I el -necessari- caos s’ha instal·lat: l’antiga vorera s’ha convertit en un camí a 20 quilòmetres per hora per a accedir als garatges, que es compartix amb un xicotet carril per als vianants -tot a base de pintura-. Per allí han de transitar els cotxes i els taxis per a prestar el seu servici. «El pitjor de tot, ara mateix, és la calor. Perquè les obres les han envoltades amb una tanca de xapa metàl·lica i això fa pujar la temperatura moltíssim».

La vorera s’ha transformat en una via de servici / Moisés Domínguez

Arbres fora... però estaven secs

De moment, els sorolls i la pols que alcen són pocs, perquè són pocs els operaris. Que també suen a doll pel mateix motiu. Excavant es troben amb el que va ser el bulevard en el seu temps: un camp de llaurar. En passar la capa d’asfalt, el terreny és argila pura plena d’arrels d’antics cultius i d’altres més moderns. «Van talar els arbres, tant a un costat com a l’altre de la via de servici». No es van arrancar. «No, no: es van tallar» assegura una veïna. Però no sembla que ho trobe a faltar: «alguns estaven ja totalment secs». I sols cal recordar les imatges recents per a arribar a la conclusió que hi havia alguns que, efectivament, no arribarien a vells. Els operaris s’han trobat, malgrat això, amb la seua indòmita força. Amb canonades rebentades per les arrels. El tall a ganivet de l’asfalt ha tret a la llum els desaigües, les preses de llum i la fibra òptica, d’instal·lació recent.

"Que es complisquen els terminis"

El barri és molt nou. Algunes finques estan encara en construcció. Amb molts matrimonis joves. És el lloc que quedava lliure en la ciutat, al preu de dilapidar milers d’hectàrees d’horta. «Vam vindre ací perquè era a on creixia la ciutat. Ara toca aguantar-se i el màxim que podem esperar és que es complisquen els terminis». Que parlen d’un any en este tram. Després arribarà l’última fase, en direcció als hams. És l’eterna contradicció: obres que es van fer sabent el que passaria. «L’ideal hauria sigut no haver-se pensat tant allò de soterrar les vies». La ciutat estrenyia i l’afany per construir també. Ara toca «esperar que dure el mínim possible».

