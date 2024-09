Espanya és el segon dels 27 països de la UE en el qual la gran banca ha guanyat més quota des de 1999

El fantasma d’un oligopoli plana sobre el sistema bancari espanyol des de fa anys i s’ha intensificat després de l’oferta de compra (OPA) proposada pel BBVA al Sabadell. Espanya és, de fet, el segon dels 27 països que conformen la Unió Europea en el qual els cinc principals bancs han guanyat més quota de mercat des de 1999. Així es desprén de l’actualització recent d’una de les estadístiques amb les quals el Banc Central Europeu (BCE) mesura l’evolució del grau de concentració de la banca del continent des del naixement de l’euro. Entre eixe any i el tancament de 2023, les grans entitats espanyoles van augmentar la quota en 29,18 punts percentuals, i han passat del 40,3 % inicial a copar el 69,48 % dels actius en l’actualitat.

L’increment només és inferior al del sector financer xipriota (31,22 punts) i se situa per davant del que ha registrat el grec, l’irlandés, el letó i el portugués (entre 28,6 i 27,4 punts). Excepte en el cas de Letònia, es tracta de països que van haver de demanar el rescat comunitari durant la crisi del deute de fa un poc més d’una dècada. L’ajuda va ser condicionada a la reestructuració dels sectors financers d’estos països, la qual cosa explica, en part, l’increment de la concentració. No obstant, encara que en altres països que no van passar per eixe procés també ha augmentat —en menor mesura— la quota dels seus grans bancs, no es tracta d’un fenomen inevitable. Les cinc grans entitats de huit membres de la UE van reduir la seua quota en el mateix període, particularment les de Malta, Finlàndia i Estònia (en 10 punts, aproximadament).

En termes absoluts, és cert que la quota de les grans entitats del mercat espanyol encara es troba només un poc per damunt de la mitjana europea (68,5 %). CaixaBank (al voltant del 25 %), Santander (per damunt del 17 %), BBVA (entorn del 14 %), Sabadell (rondant el 8 %) i Bankinter (sobre el 6 %) són les entitats que sumen el 69,48 % del tancament de l’any passat. Hi ha països en els quals la gran banca controla el mercat amb un major grau (més del 90 % a Grècia, Xipre i Lituània), si bé també hi ha uns altres en els quals compten amb molt menys poder (menys del 40 % a Àustria, Alemanya i Luxemburg). El fet rellevant són les perspectives que es presenten: si l’OPA del BBVA al Sabadell s’efectua, la quota dels cinc grans bancs —als quals s’incorporaria Unicaja— s’elevaria fins a més o menys el 74 % - 75 %, segons les estimacions del mercat a les quals ha tingut accés este diari.

Semàfor groc

Una altra manera de mesurar l’evolució del nivell de concentració de la banca espanyola és a partir de l’altre indicador que seguix el BCE: l’índex Herfindahl i Hirschman, el qual utilitzen els principals organismes de defensa de la competència mundials per a analitzar la situació d’un mercat i aprovar, o desaprovar, les operacions de fusió. Per a calcular-lo s’eleva al quadrat la quota de mercat de cada empresa i se sumen les quantitats, amb la qual cosa es dona un pes major a les companyies més grans. Un valor màxim de 10.000 implica un monopoli. Com a norma general, el BCE estima que un nivell inferior a 1.000 suposa una concentració baixa, mentres que una quota d’entre 1.000 i 1.800 es considera de concentració mitjana, i per damunt de 1.800, d’alta concentració.

Es pot interpretar com una espècie de semàfor. En 1999, el sector financer espanyol estava clarament en verd (427) i es mantenia d’esta manera en 2007, abans de l’esclat de la gran crisi financera (459). La consegüent desaparició de desenes d’entitats absorbides per altres de més fortes va provocar que el nivell d’alerta passara a ser groc en 2018, producte, en últim terme, de l’absorció del Popular per part del Santander. Des d’aleshores, la integració de Bankia per part de CaixaBank i, en menor mesura, de Liberbank per Unicaja, ha incrementat el to ambre (1.331 en el tancament de 2023).

En este indicador, la banca espanyola és la quarta que més s’ha concentrat des de l’arribada de l’euro (904 punts des de 1999), només per darrere de la xipriota, la grega i la letona. En canvi, en huit països el nivell de competència ha disminuït des d’aleshores, particularment a Estònia, Finlàndia i Malta. El nivell de concentració de la banca espanyola es troba al voltant de la mitjana europea (1.338). Però, de nou, el fet més rellevant són les perspectives: segons les estimacions que s’han consultat, la compra del Sabadell pel BBVA incrementaria l’indicador entre uns 200 i 300 enters addicionals, amb la qual cosa s’acostaria al nivell roig del semàfor.

Efectes en la competència

La concentració en el sector espanyol es va disparar després de l’esclat de la gran crisi financera en 2008, a mesura que el nombre d’entitats importants es reduïa de 45 a 10, fruit de les nacionalitzacions i fusions. Espanya és el país de la UE en el qual les cinc grans entitats han guanyat més quota des d’eixe any (28,48 dels 29,18 punts d’increment des de 1999). El Banc d’Espanya va indicar en un informe de l’any passat que es tracta d’un dels factors que expliquen el fet que el tipus dels dipòsits en el país s’haja incrementat en els dos últims anys en un grau inferior del que haguera sigut raonable esperar d’acord amb l’experiència històrica i en comparació amb la mitjana europea.

Tot i això, la vicegovernadora i governadora en funcions, Margarita Delgado, ha defés que “hi ha una gran competència en molts segments (del mercat bancari), malgrat tot este procés de consolidació”. També ho ha afirmat Alejandra Kindelán, presidenta de la patronal bancària AEB: Espanya “compta amb moltes entitats i els clients disposen d’una oferta de productes i servicis molt variada”. Per la seua part, el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, fa mesos que expressa el rebuig del Govern a l’OPA, entre altres motius, per l’efecte potencial en la competència. Però la presidenta de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), Cani Fernández, s’ha mostrat prudent i ha indicat que la seua institució analitza l’efecte de l’operació “en cada mercat, en els productes que oferix cada entitat, i observa si hi ha suficient competència o no”.

