L’avançament de la renda del lloguer arriba a València

En un context de reinvenció constant del sector immobiliari i financer, i d’alça de preus de lloguer, arriba a la Comunitat Valenciana una nova tendència: el factoring per als lloguers a llarg termini, que permet als propietaris d’immobles llogats obtindre liquiditat immediata, cedint els drets de cobrament de les seues rendes futures, segons ha informat en un comunicat la plataforma de factoring Me Renta, en el qual afig que “esta innovadora ferramenta financera facilita als propietaris l’accés a un percentatge del capital de lloguer de les seues vivendes d’una sola vegada, sense haver d’esperar els pagaments mensuals dels inquilins”.

Primeres operacions a la Comunitat

L’empresa ha tancat cinc operacions en els últims tres mesos: tres propietaris a València ciutat, 1 a Castelló i 1 a Benidorm. S’ha avançat un total de 121.766 euros. Això suposa que cada un d’ells ha rebut, d’una sola vegada, un avançament mitjà de 24.353 euros pel lloguer de la seua vivenda corresponent a tres anys i de 966 euros mensuals de mitjana. Una mitjana del 71 % del total de la renda de lloguer d’eixos tres anys.

Juan i Santiago Ferrer / Levante-EMV

En concret, a València, s’ha avançat a un propietari tres anys d’un lloguer de 1.000 euros. El 70 % d’eixa renda: 25.200 euros. En la mateixa ciutat, una altra operació: 22.050 euros, corresponent al 70 % d’un lloguer de tres anys a 875 euros mensuals. Un altre exemple és l’avançament del 70 % d’un lloguer de 450 euros mensuals, també a tres anys: 11.340 euros.

La primera operació tancada a Castelló es concreta en l’avançament de 16.128 euros, pel 76 % d’un lloguer de dos anys de 640 euros mensuals. Finalment, a Benidorm Me Renta ha avançat 47.048 euros del lloguer de tres anys de 1.867 euros mensuals.

Avançaments fins al 88 %

L’operativa de Me Renta possibilita un avançament de fins al 88 % del valor dels lloguers de les vivendes, amb un màxim de 100.000 euros per propietat i fins a 3 anys. No es tracta d’un préstec, sinó d’un avançament, apunta el CEO de Me Renta, Juan Ferrer. Els propietaris no hauran de retornar este capital. Una operació que serà àgil i via en línia a través de la plataforma. L’avançament s’abona d’una vegada, després d’un procés ràpid de validació.

La proptech preveu tancar 2024 amb més de set milions d’euros avançats als propietaris de vivenda residencial. En els seus primers mesos de vida, des de febrer, ja ha avançat 2 milions d’euros.

