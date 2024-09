Lenin Busquets es llança a la conquesta d’Amèrica

Va ser Premi Promesa de la Cuina Valenciana per Levante-EMV i havia posicionat el restaurant Abiss com un imprescindible entre l’alta cuina valenciana. Però la propietat va decidir canviar de concepte: adeu a la cuina creativa per a entregar-se a una fórmula molt més comercial amb les brases i l’arròs com a epicentre de la carta. Lenin es va desvincular d’eixa nova proposta que res tenia a veure amb ell. Des de llavors li van ploure ofertes que va rebutjar, perquè, encara que algunes el seduïen, cap li va semblar prou sòlida perquè tinguera garanties de futur. Només una oferta, arribada dels Estats Units, l’ha seduït. Ignacio Torrás, propietari de Tricon Energy (empresa de gran envergadura localitzada als Estats Units i dedicada al sector químic) va convéncer Lenin Busquets per a llançar una nova línia d’hostaleria.

No és la primera iniciativa de Torrás en l’hostaleria, però sí la més ambiciosa. L’empresari espanyol ja posseïx dos restaurants de cuina espanyola a Houston (un de cuina tradicional i un altre de tapes informals), així com una associació amb el Rocambolesc dels germans Roca emmarcada dins d’un projecte sense ànim de lucre en favor de les persones amb autisme.

El restaurant que dirigirà Lenin Busquets s’obrirà a Dallas, en una casa victoriana dels anys 20 en l’exclusiu barri d’Uptown. El projecte partix amb una inversió milionària que demostra l’ambició i la confiança amb la qual l’inversor afronta el projecte. Lenin desenrotllarà una línia personal dedicada a la cuina contemporània espanyola, amb total llibertat, amb creativitat i amb segell propi. “La proposta era tan seductora professionalment i econòmicament que no he pogut dir que no”, afirma Lenin amb il·lusió. No hi haurà menú degustació, sinó carta, i un equip de 12 persones que es dividirà en dos brigades: una de producció que treballa de 7.00 a 15.00 h i una altra de servici que treballa de 15.00 h al tancament per a oferir un únic servici de sopars cada dia.

Busquets emigra amb la seua parella, que assumirà el paper de cap de producció: una garantia d’estabilitat i una mostra de l’ambició de Lenin amb este projecte. No obstant això, abandona una línia de treball amb la qual estava molt compromés. En paraules del mateix Busquets, “el que més pena em dona és haver d’abandonar el treball en el qual em trobava immers. Em sentia molt orgullós posant al dia les arrels valencianes, però sé que hauré de fer un gir i buscar nous camins”.

