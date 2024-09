Les serres Calderona i Espadà alcen l’interés com a geoparc mundial de la UNESCO

Un grup de geòlegs treballa per a convertir les serres Calderona i Espadà en un geoparc mundial de la UNESCO. Una iniciativa que han presentat en la Junta Rectora del Parc Natural de la Calderona, celebrada a Albalat dels Tarongers, i el següent pas de la qual serà fer-ho en la Junta Rectora d’Espadà, per a la qual encara no hi ha data.

Es tracta d’un projecte molt ambiciós, impulsat pels geòlegs Policarp Garay, exdirector del Parc Natural de la Calderona, Marta Molinos i Carles Santisteban, que compta amb totes les benediccions de la Direcció General de Medi Natural, a on es coneix la iniciativa i es va convidar els seus promotors a portar-la a les juntes rectores dels dos parcs. “La Conselleria ho veu amb molt bons ulls”, explicaven els impulsors a Levante-EMV.

Rellevància geològica

L’origen d’esta proposta consistix en la “rellevància geològica” d’esta zona, un dels requisits indispensables perquè puga ser declarada geoparc mundial per la UNESCO. Tal com explicava Garay, “ens trobem davant de l’aflorament de roca sedimentària del Triàsic inferior i mitjà més gran de la península Ibèrica”, la qual cosa significa que “les seues roques són anteriors a la gran extinció dels dinosaures, fa més de 66 milions d’anys”. Però, a més, este és “un dels més antics de la Comunitat Valenciana i del període Carbonífer”, quint de l’era Paleozoica, que comença fa 359 milions d’anys i finalitza fa 299 milions, una antiguitat que el fa “molt rellevant”.

Però a més de la importància geològica del lloc, la declaració de geoparc està subjecta a altres consideracions, com la seua potencialitat, és a dir, que hi ha “un objectiu real de desenrotllament”, afirmaven els impulsors. Pel que fa a això, aclarien que “n’hi ha”, ja que es tracta d’un gran projecte de geoturisme, amb el qual no només es valorarà la riquesa geològica de la zona, a més de fer conéixer la seua història, sinó que esta base de riquesa natural servirà per a fomentar un desenrotllament sostenible de les poblacions banyades o afectades per l’espai a delimitar com a geoparc, així com una manera d’impulsar les economies locals. El projecte abastaria els dos parcs naturals, a més de la part central que els unix i que es coneix com la vall del Palància.

Implicació comunitats locals

Segons va revelar Garay en la Junta Rectora, els geoparcs mundials de la UNESCO són “espais amb entitat geològica i geogràfica, a on els llocs i paisatges de rellevància geològica internacional es gestionen d’acord amb un concepte holístic de protecció, educació i desenrotllament socioeconòmic sostenible. El seu enfocament de baix cap amunt, amb la implicació de les comunitats locals, que associa conservació i desenrotllament sostenible, està adquirint una popularitat creixent”.

En la presentació d’esta proposta es va especificar que “un geoparc, a més de presentar un patrimoni geològic notable, ha de dur a terme un projecte de desenrotllament basat en la seua promoció turística, i tindre objectius econòmics i de desenrotllament clars. La seua declaració ha de basar-se en tres principis: l’existència d’un patrimoni geològic que servisca de protagonista i eix conductor; la posada en marxa d’iniciatives de geoconservació, divulgació, educació holística, etc., i afavorir el desenrotllament socioeconòmic i cultural a escala local, és a dir, desenrotllament local”.

Amb esta definició, Garay posa damunt de la taula un altre punt clau per a la declaració, que és la necessitat d’involucració de tots els municipis afectats per esta delimitació provisional. “El projecte ha de comptar amb el suport de tots”. De moment, els integrants del Camp de Morvedre de la Junta Rectora de la Calderona, entre els quals destaquen Segart, Albalat dels Tarongers, Algímia d’Alfara, Gilet o Torres Torres, consideren que es tracta d’”una proposta molt interessant que pot reportar beneficis importants per als pobles, com ara l’atracció de turistes”, comentava l’alcaldessa d’Albalat dels Tarongers, Maria Asensi, que va presidir l'última Junta Rectora, en què es va fer conéixer la iniciativa, per a la qual es considera el nom Calderona-Espadà. Malgrat l’acceptació de la major part dels alcaldes, estos preferixen ser cauts i pronunciar-se quan realment el projecte estiga redactat i “puguem conéixer-lo amb més detall; de moment, és una declaració d’intencions”, comentava Salva Costa, alcalde de Gilet, que no deixava de valorar de manera positiva la idea.

Entre els 17 geoparcs d’Espanya

En el cas que la UNESCO declarara les dos serres i la vall del Palància com a geoparc mundial, com que es tracta d’un lloc significatiu de patrimoni geològic, este seria el número 17 d’Espanya i es trobaria entre els quasi 200 que hi ha a tot el món, segons els geòlegs, a més de considerar-se entre els 250 LIG (lloc d’interés geològic) d’Espanya.

Ara només queda posar en marxa la redacció del projecte. Una iniciativa que “acostarà la geologia, la cultura i tot el que podem aprendre d’un territori. És un llegat patrimonial, és l’essència i la realitat del sòl que xafem i el manteniment del nostre planeta”, acabava Garay.

