Mestalla és la vida

Dissabte a la nit, l’afició de Mestalla va demostrar que està disposada a ser el suport que necessita el València de Rubén Baraja. Després de la derrota a San Mamés, quan quedaven unes hores per al final del mercat, va llançar este enigmàtic missatge: «No és moment de retraure’ns res. Som nosaltres els qui ho hem de traure. No vindrà ningú de fora per a ajudar-nos». Ni de fora ni de Singapur, a on residix el màxim accionista del club, dos dies més tard l’ajuda a l’equip va arribar a casa.

Els prop de 44.000 valencianistes reunits en el coliseu de l’avinguda de Suècia amb motiu del partit contra el Vila-real, corresponent a la quarta jornada, van ser una única veu que va fer un pas cap avant en comparació amb el que s’ha vist en la primera cita de la Lliga contra el Barcelona. Mestalla, sabedor de la dificultat en què es troba el València CF, va avançar en dos direccions. Angoixada per la posició de cuera i l’absència d’inversió en fitxatges que reforcen la plantilla àmpliament, l’afició va decidir prendre el testimoni en l’únic escenari en el qual es pot revertir el destí tant de l’equip com de l’entitat.

Des de la derrota contra el Barça, actual líder del torneig, mentres els pupils del Pipo queien sense la calor de la llar a Vigo i a Bilbao, la indignació i el temor dels seguidors van augmentar proporcionalment amb el zero de nou punts en el caseller, la caiguda a l’abisme de la taula i un final de mercat decebedor. Mentrestant, poc després de la pèssima imatge donada a Balaídos, les paraules de Mario Alberto Kempes, llegenda absoluta del valencianisme, ja havien disparat les alarmes. El Matador va demanar a Peter Lim que «faça un pas al costat i cedisca el control del València». A més, l’argentí de 70 anys va recordar a tots els que volen i senten el València que «no podem permetre que la grandesa d’este club es perda en la mediocritat». «El València és un símbol d’orgull per als seguidors i tots aquells que l’estimem», va afegir l’històric davanter centre de finals dels 70.

Després d’acumular tres derrotes consecutives, la crítica del públic va pujar els decibels i la duració durant el transcurs del València-Vila-real. El «Peter, ves-te’n ja» més intens de la nit va arribar cinc minuts després del tradicional, ja en el minut 19. De manera significativa, la crítica es va propagar durant els moments de celebració, just després del gol amb el qual Hugo Duro va avançar el València i després de l’expulsió del migcampista rival Pape Gueye, en el minut 68. Fets, com els càntics contra la gestió de Meriton i els seus representants, que manifesten un canvi, més activació amb el mercat de fons que vegades passades. El públic de Mestalla va espentar i va fer compatibles el dia del partit les dos direccions: les crítiques contra els dirigents en la llotja i els ànims a l’equip de Baraja.

Així mateix, el grup de jugadors sap perfectament què necessita de la graderia. Les càmeres de televisió van captar en els instants previs a l’inici del partit l’arenga del capità, José Gayà, en el vestuari. «Per Mestalla passa la temporada. Açò ha de ser un puto fortí!», va dir vestit de carrer el lateral esquerrà, al qual se l’espera per a l’octubre. En la segona mitat, amb l’equip bolcat contra la porteria de Diego Conde, homes com Pepelu, Duro, Canós o Foulquier es van dirigir directament als seguidors per a reclamar el seu ànim. Precisament, el migcampista de Dénia, nou capità, va agrair la calor de l’afició en Instagram: «Increïble, Mestalla. L’única manera d’eixir d’esta situació és donant-ho tot com hui». Tots els futbolistes saben, com va dir Mamardashvili, que «serà un any molt dur» i Mestalla serà decisiu. El porter coneix del que és capaç l’afició del València, clau també en el seu creixement i en la seua decisió de seguir ací un any cedit. «El vostre suport incondicional ha sigut una font constant de motivació».

Suscríbete para seguir leyendo