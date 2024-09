El PSOE fixa el seu congrés federal del 15 al 17 de novembre a Sevilla i Sánchez optarà a la reelecció

Del 15 al 17 de novembre a Sevilla. L’executiva del PSOE ha proposat hui, dilluns, la data i el lloc per a la celebració del seu 41é congrés federal, que serà de caràcter ordinari, encara que un any abans del que es preveia. El comité federal ratificarà en la seua cita d’este dissabte la proposta per a celebrar un conclave amb el qual Pedro Sánchez pretén blindar-se internament en un context de debat intern per l’acord amb ERC per a un finançament singular de Catalunya. Des de Ferraz, la portaveu del partit, Esther Peña, ha justificat l’avançament d’este conclave pels “grans desafiaments” que no existien quan es va celebrar l’últim congrés federal, fa ara tres anys. L’“enorme desinformació, l’auge de la ultradreta” o els “nous drets socials” són alguns dels nous debats emergents que ha subratllat com els “grans debats” que donaran lloc a les resolucions.

El president del Govern i líder dels socialistes, Pedro Sánchez, ha anunciat a l’executiva la seua decisió de presentar-se a la reelecció per a continuar conduint el partit. Sánchez resol així el debat successori després dels cinc dies d’abril en els quals va plantejar la seua dimissió. L’executiva ha aplaudit el previsible anunci i, segons ha relatat Peña, li ha fet saber “la necessitat que seguisca al capdavant” del partit en el que ha qualificat d’un “nou cicle”.

A més dels canvis en la direcció del partit, a Ferraz es dona per descomptat que hi haurà una remodelació de govern. “De canvis en el govern, n’hi haurà”, ha reconegut la portaveu en roda de premsa quan encara no s’han complit deu mesos des de la investidura. Després del comité federal se celebraran en cascada els congressos regionals pendents, en què es poden preveure canvis de lideratges territorials després de la pèrdua de poder territorial en les últimes eleccions autonòmiques i municipals.

Suscríbete para seguir leyendo