Transports inicia obres per 420 milions en només dos mesos a la Comunitat Valenciana

El Ministeri de Transports ha iniciat obres per 420 milions en només dos mesos a la Comunitat Valenciana, segons ha destacat este matí la delegada del Govern, Pilar Bernabé, després de reunir-se amb el cap de la demarcació de Carreteres a la Comunitat Valenciana, Guillermo Llopis, per a analitzar la situació de les obres en marxa i les futures inversions.

“Ha sigut un estiu de rècord, amb una inversió sense precedents: més de 422 milions d’euros que hem invertit a la Comunitat Valenciana en només dos mesos d’estiu”, ha destacat la delegada del Govern en el seu primer acte públic després del descans estiuenc.

“Al juliol i a l’agost s’ha produït una licitació per setmana d’obres, redacció de projectes o projectes de construcció per a teixir i millorar la capacitat de mobilitat en la nostra comunitat i també fer-nos més competitius en l’àmbit logístic”, ha detallat Bernabé després de la reunió amb el responsable de carreteres.

Unes licitacions que se sumen als contractes impulsats des de l’inici de 2024. “Enguany s’han mobilitzat més de 2.000 milions en mobilitat ferroviària i viària”. Entre estes, les obres del canal d’accés que soterrarà les vies d’accés al sud de la ciutat. “Convide tota la ciutadania a pujar al pont del bulevard sud i observar el nivell d’execució d’una obra com el canal d’accés que repercutix directament a València ciutat i l’àrea metropolitana de València”.

De fet, Bernabé ha destacat que l’àrea metropolitana de València s’ha beneficiat d’inversions per valor de 202 milions d’euros durant este estiu. Amb actuacions, ha destacat la delegada del Govern a la Comunitat, “per a alleujar els 300.000 vehicles diaris que passen cada dia per les carreteres de l’àrea metropolitana de València i que suposen una aposta per a afavorir la mobilitat de totes les persones de l’àrea metropolitana de València”.

Entre estes actuacions figura la “millora del traçat del by-pass a València, en l’A-7, per 128 milions d’euros. 110.000 vehicles que passen per eixa zona. Una obra altament demanada. Que millorarà la seguretat viària”. I també els 56 milions d’euros per al projecte de traçat per a la connexió directa entre la V-30 i l’A-3, amb un pont sobre el riu Túria “que millorarà l’accés a Quart de Poblet i Mislata” o els 21,2 milions per a la millora de l’enllaç de la V-30 i CV-30.

La delegada del Govern també ha recordat la resta d’inversions aprovades des que va començar l’estiu, els 19,8 milions per a les obres complementàries de la variant de Benissa en l’N-332; els 45 milions per al contracte de conservació de carreteres a la província de València; els 12,1 milions per al contracte de conservació de carreteres a la província de Castelló; els 8,1 milions de les obres per a impulsar una mobilitat activa i sostenible en les travessies de Vinaròs; els 3,76 milions per a les obres d’adaptació a vianants i ciclistes de l’N-332 a l’altura de Sueca; 1 milió per a la redacció del projecte de connexió de l’AP-7 i l’N-332 a Pedreguer i Gata de Gorgos; els 23,7 milions per a les obres de condicionament de l’N-232 entre Masia de la Torreta i Morella o els 89,6 milions per a les obres d’ampliació de la capacitat de l’A7 entre Crevillent i l’enllaç d’Orihuela/Benferri.

