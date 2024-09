Xàtiva redescobrix Carme Jorques

“Ningú és profeta en la seua terra”. Així dicta una sentència que molts enllacen amb el refranyer popular, però la primera aparició del qual –encara que la frase no és idèntica– es remunta a un passatge del Nou Testament, quan Jesús lamenta la poca credibilitat que tenia entre els seus coetanis.

Esta situació es pot atribuir a una gran quantitat de persones amb mèrits suficients que senten que són poc coneguts en els seus llocs d’origen. Potser això és el que passa amb l’artista plàstica i visual Carme Jorques (Xàtiva, 1951), que ha desenrotllat els últims trenta anys de carrera professional a Alacant, a on residix.

Autora prolífica, implicada en moviments socials i col·lectius artístics, la veritat és que la seua obra s’ha vist poc en la capital de la Costera. Per això, des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Xàtiva preparen una mostra antològica que recorrerà gran part de la seua trajectòria i comptarà amb obres efectuades durant les últimes dècades. Està previst que la mostra s’inaugure el pròxim 16 d’octubre en la casa de la cultura.

“Soc socarrada, de soca-rel. És una cosa que dic sempre. Crec que per això faig tanta ‘terra cremada’ en les meues obres”, va explicar ahir l’autora. Va mantindre amb Levante-EMV una conversa llarga i va contestar totes les preguntes de manera pausada: “Ara m’han telefonat de Xàtiva, quan fa molt que no expose allí. I m’estan donant premis en altres llocs. Igual és que ja soc molt major”, va expressar en to simpàtic. “No entraré en els detalls, però quan he portat la meua obra a Xàtiva sempre hi ha hagut alguna cosa negativa. Fa molt de temps d’això. Ara se’m dona una oportunitat que em fa molta il·lusió”, va comentar l’artista.

“Em van telefonar des de l’Ajuntament i, la veritat, han sigut molt encantadors. Els vaig vore molt motivats. Tenia una certa sensació rara. He vist retrospectives d’Heras, Armengol o Boix –per exemple– i tots són coneguts meus. Ara sembla que és el meu torn. Em dona la sensació que es tracta d’una espècie de recuperació d’un espai que havia desestimat. Em dona la sensació que soc més coneguda a Tarragona que en la meua ciutat natal, per posar un exemple prou clar”, va declarar.

Consultada sobre els seus quadros i peces plàstiques, l’autora xativina va explicar que no té un patró fix: “La meua obra és complexa, té molts nivells de lectura, la meua formació en belles arts és acadèmica. No obstant això, també afig un component tècnic al costat d’un element poètic i conte, al seu torn, amb enfocaments experimentals. Mai he volgut prescindir del meu objectiu, sempre he buscat el camí correcte per a aconseguir transmetre el missatge”.

Carme Jorques pinta una de les seues obres / Levante-EMV

Així, l’espectador que acudisca a l’exposició es trobarà amb obres de diferents tipus: “Hi haurà retrats figuratius, però també obra abstracta. En la sala de columnes instal·larem prop de 25 obres, amb referències al que està passant ara a Gaza o retrats de polítics, per exemple. Després, en la sala de dalt vull instal·lar part d’una sèrie de records en què hi ha referències a Xàtiva”.

I Jorques té clar que hi haurà un grup que no faltarà a la cita: “Jo seguisc connectada a la meua gent. Hi ha un grup d’amics que ens coneixem des de l’institut Ribera que segur que venen a vore-la. Intentem quedar, almenys, una vegada a l’any”, va finalitzar.

“És important per a Xàtiva”

Alfred Boluda, regidor de Cultura, ha sigut un dels artífexs de la iniciativa. Ahir va atendre este diari i va explicar que “em va xocar que una artista amb una trajectòria tan llarga i nascuda a Xàtiva no siga tan coneguda ací. Ha integrat col·lectius molt importants, s’ha implicat en moviments socials. Havia exposat alguna cosa, però molt poc, a Xàtiva. I fa molts anys. Ens vam posar en contacte amb ella i crec que per a la ciutat és important endinsar-se en l’obra d’una artista de la seua talla que ha nascut ací. Després de les mostres d’Heras, Armengol, Boix i Alfaro era important fer-ne una sobre una pintora. Per a la ciutat és essencial conéixer l’obra d’esta xativina i fer-li una mostra antològica”.

“Carme és una artista polifacètica que, a més, té una gran experiència com a comissària d’exposicions. Pràcticament, està fent ella de comissari de la seua pròpia exposició. Té llibertat total. Crec que estem saldant un deute que la ciutat tenia amb ella”, va afegir Boluda.

