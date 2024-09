Agost impulsa el millor estiu turístic de la història de la Comunitat Valenciana

En un any turístic de rècord per a la Comunitat Valenciana, el sempre brillant agost no ha defraudat. A falta que en els pròxims dies es puguen conéixer les dades oficials, la sensació en el sector és que l’octau mes de l’any ha seguit la tendència a l’alça de juliol i ha confirmat un estiu de màxims històrics quant a l’arribada de visitants. Uns bons pressentiments que, a més, es preveu que continuen en gran en els pròxims mesos.

Un “mes molt bo”

Eixe és l’escenari que dibuixa la secretària general de la patronal hotelera Hosbec, Mayte García, que destaca que —a l’espera de conéixer estos pròxims dies el balanç complet— les seues estimacions preveuen que, “en general, agost serà un mes molt bo, amb la majoria de destinacions preferents en l’autonomia marcant dades d’ocupació i de rendibilitat molt bones”. “Hi ha una sensació molt semblant a la de l’any passat”, emfatitza la dirigent, que té clar que gran part dels enclavaments turístics valencians —dominats especialment per les destinacions de costa— han anotat a l’agost plens de places “per damunt del 90 %”, i, fins i tot, en altres d’urbanes com la ciutat de València, “s’haurà quedat prop d’eixa ocupació, que és una cosa molt bona”.

Bona part d’estes dades s’expliquen, recorda García, per l’impuls del turista nacional, que “continua liderant a l’estiu”. Tant és així que, en municipis com Gandia o Peníscola, este ciutadà espanyol representa fins a un 80 % de l’ocupació que es registra en els establiments hotelers. No obstant això, com ha passat de l’inici de l’any ençà, el viatger internacional també està espentant les xifres, amb “mercats com el portugués o els d’Europa central, amb una millora molt marcada”. És, a més, un bon balanç, que es complementa amb un “gasto major” que deixarà “millors dades de rendibilitat”, conclou la dirigent hotelera.

Turistes pel centre de València, este mes d’agost / JM López

Rècord en juliol

La bona expectativa d’agost es produïx en la mateixa jornada en què l’Institut Nacional d’Estadística (INE) publicava els registres rècord d’arribades internacionals i de gasto durant el mes de juliol. Tant és així que l’autonomia va rebre un total d’1.476.378 visitants estrangers durant el sèptim mes de 2024, la qual cosa suposa una alça del 10,83 % respecte a 2023. A més, es va produir un desemborsament de 2.062,59 milions d’euros, un 20,1 % més. Quant a l’acumulat anual, 6.786.222 turistes havien visitat la Comunitat Valenciana (17,82 % més) fins a juliol, deixant un gasto en l’autonomia de 8.499 milions d’euros (amb un increment del 25,9 %).

Això sí, no tots els països emissors es van comportar igual al juliol. En el costat més positiu estan els dos principals focus de turistes estrangers, França i el Regne Unit i un territori en creixement per a l’autonomia, Països Baixos, l’atracció dels quals va créixer respecte a 2023. No va succeir així amb Alemanya, que de 79.000 viatgers es va quedar en 58.600, o a Itàlia, on els 84.700 turistes internacionals de l’exercici passat es van convertir en 62.500 enguany.

Turistes fent-se fotos en el centre de València / Eduardo Ripoll

Respecte al gasto, durant este juliol, cada turista que va visitar la Comunitat va desemborsar de mitjana al dia 139 euros, el mateix import que l’any passat. No obstant això, la seua estada va ser més llarga, ja que de 9,3 dies es va passar a les 10,08 jornades. Amb això, el desemborsament per turista va passar dels 1.289 euros en 2023 a fregar els 1.400 (1.397) en juliol de 2024.

Suscríbete para seguir leyendo