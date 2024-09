Agost reafirma el múscul turístic de Cullera amb un 90 % d’ocupació

Malgrat les bones xifres d’ocupació turística durant el mes de juliol a Cullera i les excel·lents previsions amb les quals es presenta setembre, agost ha tornat a ser el mes del turisme per excel·lència a la ciutat costanera. Els hotels han superat el 90 % i els allotjaments amb menys afluència han fregat el 80 %.

Els caps de setmana lideren l’estadística turística i només les cancel·lacions d’última hora han evitat que alguns establiments vacacionals penjaren el cartell de “complet”. Cosa que ha sigut norma de divendres a diumenge. L’ocupació mitjana hotelera s’ha situat durant tot el mes d’agost per damunt del 90 %, unes xifres que reafirmen Cullera com un dels referents turístics de la Comunitat Valenciana.

El sector estima que l’ocupació ha crescut entre cinc i sis punts percentuals respecte al primer estiu posterior a la pandèmia. En alguns sectors com el de la vivenda turística, este increment ha sigut encara superior, amb una ocupació que sobrepassa el 82 %, cosa que significa quasi 18 punts més que en 2022. Quant a l’aparthotel, ha estat molt per damunt del 90 %. La millora respecte a fa dos estius és del 8 %. Si s’analitza l’ocupació d’hostals, pensions i càmpings, la mitjana oscil·la entre el 71 i el 82 %, que també representa una millora important respecte als estius anteriors.

A això se suma la importància que ha adquirit el festival Medusa, que, en la seua desena edició, ha mobilitzat milers de persones. Un esdeveniment que eleva, encara més, el nombre de visitants que rep la ciutat en el mes més important de l’any per al sector turístic. Resulta difícil trobar una Cullera més cosmopolita en una altra època.

El passeig i les terrasses, a vessar / Joan Gimeno

Busca dels preus assequible

El sector de la restauració representa l’altra cara de la moneda, perquè ha reduït un 25 % el seu volum d’ingressos, aproximadament, respecte a l’estiu anterior. Les reserves no han faltat i també s’ha observat un increment en el nombre de clients, sobretot durant els caps de setmana. De fet, alguns negocis han hagut de triplicar els servicis. Les terrasses han mostrat, quasi sempre, una imatge de ple absolut. No obstant això, l’alça de preus en l’energia i els productes alimentaris també ha repercutit en les cartes que oferixen els restaurants i en l’elecció dels visitants, que s’han decantat per les alternatives gastronòmiques més assequibles per a reduir el cost de les seues vacacions. Un dels aspectes més negatius per a un sector acostumat a diferenciar-se per la qualitat del seu producte.

Amb tot, agost es tanca i deixa bones sensacions en la capital turística de la Ribera. El major nombre de turistes i estiuejants posiciona Cullera entre els llocs més visitats de la Comunitat Valenciana. El sector mateix assenyala que l’increment de l’ocupació ha situat la població en nivells equiparables als millors anys del principi de segle, en els quals l’optimisme econòmic previ a la crisi mobilitzava desenes de milers de persones durant els mesos de vacacions.

Un dels factors que influïx en el creixement del sector és que se sustenta en una major i millor oferta turística, una cosa en la qual les empreses i l’Ajuntament treballen conjuntament any rere any. Una labor que també se centra a aconseguir, a poc a poc, un turisme desestacionalitzat, perquè la ciutat compta amb nombrosos atractius que el visitant pot gaudir en qualsevol època de l’any.

Suscríbete para seguir leyendo