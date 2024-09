L’assassinada a Castelló és Lorena: la seua exparella ja va matar el seu padrastre al Grau en 2018

Colpidora i d’allò més tràgica és la història que hi ha darrere de l’últim crim de Castelló. L’assassinada en la seua vivenda del carrer Penyagolosa, el cos del qual es va trobar este dilluns a la nit, és Lorena, una dona espanyola i de 45 anys que ja va ser objectiu en el 2018 d’un altre crim de gènere, del qual es va salvar per estar en un centre de protecció 24 hores. No va tindre tanta sort, però, el seu padrastre, Casimiro Díaz —a qui ella considerava el seu pare, per qui tenia devoció i conegut al Grau amb el sobrenom de Boni—, que es va enfrontar de manera heroica a l’exparella d’esta, Antonio Juan Tellado, quan es va presentar en el domicili dels seus exsogres buscant-la i va intentar agredir sexualment a la filla de Lorena com a venjança per haver-lo denunciat.

L’autor s’entrega a Barcelona

L’autor confés del crim de Lorena es va entregar ahir en una comissaria de Barcelona i es troba detingut pel crim. Va accedir a les dependències policials i va dir als agents que havia matat la seua dona, donant una direcció de Castelló. Davant d’esta informació, els agents de la comissaria provincial de Castelló es van traslladar a la vivenda i van trobar el cadàver, tirat en el menjador del domicili.

El crim anterior

Tellado —que ha estat més temps de la seua vida a la presó que fora i va complir condemna per un altre homicidi— va retindre els seus exsogres i la filla de la seua exparella, a qui va començar a despullar contra la seua voluntat i va intentar violar. Quan l’avi de la jove es va interposar per a defendre-la, el va apunyalar fins a la mort.

Boni tenia 70 anys i el seu cos va registrar fins a 28 lesions per arma blanca. En paraules del fiscal del cas, el que va ocórrer en el domicili familiar situat darrere dels antics tallers del port va ser “una pel·lícula de terror”, com així ho va titllar en una de les sessions del juí celebrat en l’Audiència Provincial de Castelló.

Les condemnes de Tellado: 46 i 23 anys

Tellado va poder ser detingut gràcies a la rapidíssima intervenció de la Policia Local i la Policia Nacional de Castelló i va ser condemnat a 40 anys de presó per assassinat, agressió sexual i lesions. Estant a l’espera de juí per la mort de Boni, es va asseure en la banqueta per a ser jutjat per un altre episodi contra la mateixa Lorena, a qui va apallissar a la seua casa, va tancar sota clau durant diversos dies, va retirar el telèfon i va realitzar tota classe de vexacions. Va ser sentenciat a 23 anys més de presó.

Una vida marcada per la violència de gènere

Per desgràcia, la violència de gènere va ser una constant en la vida de Lorena, que va arribar a tindre ordes d’allunyament de fins a quatre parelles sentimentals. Després del malson familiar viscut amb el crim de Tellado, va tornar a caure en les mans d’un altre maltractador —i ara també presumpte assassí—, que va acabar amb ella en una habitació de la seua casa, va tapar el seu cos amb una manta i va marxar del domicili. També hi havia denúncies contra el presumpte autor del crim, que va abandonar el domicili després de posar fi a la vida de la dona.

Els veïns del carrer Penyagolosa donaven per fet ahir a la nit que es tractava d’un crim de gènere.

Assassinada diumenge

Encara que haurà de ser l’autòpsia que se li practicarà a Lorena en l’Institut de Medicina Legal de Castelló la que confirme quan es va produir el seu assassinat, tot apunta al fet que va ser el mateix diumenge quan el seu nuvi va acabar, presumptament, amb la seua vida.

016: telèfon d’ajuda a les víctimes

El Ministeri d’Igualtat, per mitjà de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere, presta el servici telefònic d’informació, d’assessorament jurídic i d’atenció psicosocial immediata per personal especialitzat a totes les formes de violència contra les dones, a través del número telefònic de marcació abreujada 016; per WhatsApp en el número 600 000 016; a través d’un xat en línia en la pàgina web de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere i per correu electrònic al servici 016 en línia: 016-online@igualdad.gob.es.

Suscríbete para seguir leyendo