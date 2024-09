Les famílies que demanen una vivenda social es quadrupliquen en un any i mig

El nombre de famílies que demana una vivenda social s’ha multiplicat per quatre. No poden accedir a una vivenda en el mercat lliure, així que sol·liciten una vivenda pública a la Generalitat Valenciana. En règim de lloguer o de compravenda. De fet, moltes famílies marquen les dos opcions, encara que la que compta amb un major nombre de peticions és la vivenda en lloguer. I el nombre de sol·licitants no para d’augmentar. De fet, en tot just un any i mig, el registre ha quadruplicat el nombre de famílies que demanen accedir a un parc públic que, no obstant això, no disposa de vivenda disponible.

L’any 2023 va començar amb 13.256 sol·licituds de vivenda social en el registre de l’Entitat Valenciana d’Habitatge (Evha), segons dades que la llavors Conselleria de Vivenda va proporcionar a este diari. Ara, les dades arriben per una resposta parlamentària del Grup Socialista i reflectixen un augment del 75 % respecte al nombre de sol·licitants de vivenda social. Així, en juny d’enguany, el registre estava format per 55.070 famílies demandants d’un lloguer social al parc públic de la Generalitat Valenciana (30.790 sol·licitants a València, 5.180 de Castelló i 19.100 d’Alacant). Un any i mig abans, les sol·licituds ja s’havien disparat i sumaven 7.303 peticions a València, 1.385 a Castelló i 4.668 a Alacant.

Les tres capitals de província i els municipis amb més població són els que sumen major nombre de registres. Així, a València capital, el registre autonòmic comptabilitza 4.315 sol·licituds, independentment del registre municipal, la llista d’espera del qual també s’ha disparat enguany un 52 %, tal com va publicar este diari recentment. A Castelló de la Plana hi ha 1.941 sol·licitants, mentres que a Alacant ascendix a 4.315. Les localitats alacantines d’Elx (1.186 peticions), Sant Joan d’Alacant (1.595) i Sant Vicent del Raspeig (2.061) són les que registren més peticions de vivendes en lloguer social. A la província de València, l’àrea metropolitana de València concentra el nombre més gran de peticions amb 772 sol·licituds a Alaquàs, 800 a Alboraia, 1.065 a Alfafar, 1.503 a Burjassot o 1.448 a Paterna i 1.152 a Torrent. A la província de Castelló, el màxim nombre de sol·licituds després de la capital es concentra a Vila-real (623 peticions), la Vall d’Uixó (434) i Almassora (460).

Ara bé, els municipis menys poblats també registren sol·licituds de vivenda social. Així, localitats que a penes superen els 100 o 200 habitants (com Estubeny, Benissuera, Alcosser, Benafer o Algimia de Almonacid) consten en el registre autonòmic. Fins i tot Castell de Cabres, que és la localitat amb menys població de la Comunitat Valenciana, figura en l’Evha. I és que entre els 19 habitants empadronats en la localitat hi ha un que necessita un lloguer social, segons les dades oficials.

Silvia Gómez (PSPV): “Hi ha persones vulnerables i necessiten una resposta àgil” Per a la coportaveu adjunta de Política Social a les Corts, Silvia Gómez, les dades de sol·licituds de vivenda social “demostren de nou la falta de sensibilitat del Govern de Mazón amb les persones més vulnerables”. “Que es quadruplique la demanda de vivenda social en un any no és casualitat. És conseqüència de la deixadesa i falta de polítiques socials del Consell de Mazón”, assegura. I afig: “Si hi ha més demanda de vivenda social és perquè hi ha més persones necessitades o amb pocs recursos”. Per això, Gómez destaca la necessitat que “estes persones reben una resposta àgil per part de l’Administració” i lamenta “la falta de resposta del Consell de Mazón a les necessitats dels valencians i valencianes més vulnerables”. “El Partit Popular no té interés per posar en marxa polítiques socials”, conclou.

En la resposta de l’Evha al PSPV, l’entitat explica que este registre “permet la inscripció a les unitats de convivència els ingressos de les quals siguen inferiors a 6,5 vegades l’IPREM i interessats tant en lloguer com en compravenda. D’elles, s’adapten al perfil de demandants de vivenda social aquelles que declaren ingressos inferiors a 4,5 IPREM. L’aplicació Infohabitatge, utilitzada per l’extracció de les dades, no permet realitzar eixa discriminació per municipis i tampoc permet l’extracció d’algunes de les dades demanades. D’acord amb això, s’informa que el nombre de demandants que tenen ingressos menors a 4,5 IPREM són 26.695 unitats de convivència”.

Els demandants de vivenda no paren de créixer, igual que ho fa el preu de la vivenda, sobretot del lloguer. Fa uns dies, un informe del portal Fotocasa afirmava que llogar una llar en la capital valenciana s’havia elevat un 10,3 % en l’últim any. El preu acumulatiu de la vivenda en lloguer ha pujat a la Comunitat Valenciana un 139 % en 10 anys i un 59 % en 5 anys. Estos percentatges impliquen que fa una dècada el lloguer d’un pis en este territori costava de mitjana 406 euros al mes, mentres que ara costa 972 euros.

