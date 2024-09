Les pluges donen un respir a la sequera però no frenen la caiguda de les reserves en els embassaments

Els embassaments valencians continuen a la baixa una setmana més a l’espera de l’efecte de les primeres pluges d’un cert calat en molts mesos. Les precipitacions que van començar a caure el cap de setmana, especialment la vesprada de diumenge, encara que ben rebudes, és prompte encara per a avaluar el seu impacte. Si no arriben als 20 mm ni tan sols s’elabora informe per part dels organismes de conca. La veritat és que l’últim informe de l’aigua emmagatzemada llança un pèrdua de 26,59 hectòmetres cúbics respecte al 26 d’agost, amb la qual cosa la capacitat de les preses se situa en un 42,28 % en el cas del Xúquer i un 17 % en el Segura.

Per sistemes, Alacant (Marina Baixa-Serpis) està en el 12,37 %, i Castelló (Palància-Millars-Sènia), en el 14,71 %. Són els més afectats per l’escassetat de pluges en el que portem d’any hidrològic. El Túria, també en situació de prealerta per sequera, està en un 35,22 % i el que millor resistix de moment és el del Xúquer, que aconseguix un 46,63 %, segons la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. En total, en data 2 de setembre, les preses valencianes disposen de 1.196 hectòmetres cúbics enfront d’una capacitat total de 2.829 hm³.

El pas d’un tàlveg atlàntic amb entrada per l’oest peninsular va anar incrementant la inestabilitat atmosfèrica al llarg d’este dilluns, que es prolongarà fins dimecres. La zona de més intensitat se situava al migdia en l’interior de l’Alt Palància, així com al Camp de Morvedre i la Plana Baixa, segons l’Agència Estatal de Meteorologia de la Comunitat Valenciana.

Els ruixats, localment forts, es van deixar sentir especialment en punts com Canet d’en Berenguer. Els núvols de tempesta van anar creixent en la mar, amb dos sistemes convectius al Mediterrani i un tercer en el sud de Castelló i nord de València.

En la vesprada d’ahir, les pluges i tempestes van descarregar amb intensitat molt forta a la província d’Alacant, deixant registres de prop de 100 litres per metre quadrat (l/m²) en la localitat de Benasau (96 l/m²) i van obligar els bombers a intervindre per un despreniment de dos balcons a Villena. En la xarxa de l’Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) es van anotar acumulats de 105 l/m² en el nucli d’Ares del Bosc de Benasau. L’entitat també va informar d’una avinguda sobtada en el riu Frainos a Benilloba, amb aigua que baixa carregada de cendra de l’incendi de fa un mes.

Fernando Nebot

Alerta groga per a hui

Segons Avamet, a Parcent, la intensitat de la pluja va ser molt elevada, amb 28 l/m² en només deu minuts, mentres que a la província de València, a Camporrobles, es va registrar una “rebentada humida” amb fortes ratxes de vent de fins a 85 quilòmetres per hora i prop de 50 l/m² de pluja en uns minuts. A més, les tempestes van descarregar amb força en l’interior de València, com a Sinarcas, a on una forta pedregada va cobrir la localitat. En la costa, concretament a Cullera, un aiguat va deixar més de 40 l/m² en tot just una hora.

Per al dia de hui, Emergències va actualitzar i va ampliar les alertes meteorològiques per pluges i tempestes a la Comunitat Valenciana. En concret, l’alerta està activada en nivell groc a Castelló, mitat nord de València i interior sud de València, pot haver-hi precipitacions d’intensitat molt forta.

Amenaça de DANA per a dijous

Tot el nord de la Península està sota la influència d’un tàlveg que està provocant ruixats i tempestes i és molt probable que dijous acabe esqueixant-se d’esta una depressió aïllada en nivells alts (DANA) que, amb un ampli marge d’incertesa quant a la seua posició i trajectòria, podria acabar augmentant la inestabilitat sobre el territori de la Comunitat Valenciana.

De fet, esta vesprada, l’Aemet ha activat l’avís taronja per “risc important” de tempestes i precipitacions intenses de fins a 40 litres per metre quadrat (l/m²) en una hora en tot l’interior sud de la província de Castelló, que engloba les comarques de l’Alt Millars, Alt Palància i l’Alcalatén. Ho ha fet després d’observar “una tempesta a l’Alt Palància amb registres de més de 30 l/m² en 30 minuts”. En este sentit, la xarxa de l’Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), ha registrat hui pluges de 48 l/m² a Viver, 42 a Bejís, 39 a Jérica i més de 36 a Gaibiel.

Esta cèl·lula del sud de Castelló, segons explica l’Aemet, s’ha intensificat a l’altura de Gaibiel i Jérica. “Estes tempestes solen perdre intensitat quan s’acosten a la costa, com ha succeït en este cas, que s’ha dissipat al Camp de Morvedre, en acostar-se a la mar”, detalla l’Aemet.

Suscríbete para seguir leyendo