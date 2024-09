Objectiu: assegurar la permanència

El director esportiu del València CF, Miguel Ángel Corona, fa un balanç “positiu” del mercat, excusa l’escassa inversió realitzada en la delicada situació econòmica i fixa la meta esportiva en la “permanència”. Acabada la presentació dels últims fitxatges, el toledà va al·ludir a la reducció d’ingressos per drets televisius i a l’objectiu financer d’“estabilitzar l’economia” del club com les causes per les quals el gasto en noves incorporacions es va limitar tan sols a 1,35 milions. Una quantitat inferior a la que han invertit fins a 25 clubs del futbol espanyol: 17 de Primera, set de Segona i dos filials de Primera RFEF.

“Com va explicar la presidenta, el fet d’estabilitzar l’economia no anava a ser qüestió d’una sola temporada. A més, malgrat haver quedat novens, ingressarem menys en drets televisius que quan vam quedar el 16é”, va comentar l’exjugador, abans de recalcar que “els jugadors que més van jugar, més Almeida, que és important per a nosaltres, s’han quedat. Hem mantingut el bloc estupend que ens va donar rendiment”.

Retallades

El director esportiu del València de Meriton, per tant, avisa de més temporades de retallades. “Vaig verbalitzar tres anys, però em vaig guardar de dir el que creia. Són diversos o alguns anys”, va afegir sobre esta qüestió. La baixada d’ingressos es concentra, encara que Corona no ho verbalitzara ahir, en l’absència al llarg d’un lustre de les competicions UEFA. A inicis del curs 19/20, precisament, Peter Lim va decidir desfer-se de Marcelino García i Mateu Alemany, els homes que havien conduït el València al títol de Copa i a dos edicions de la Champions.

Des de llavors, l’equip no ha tornat a xafar Europa ni a acabar entre els huit primers del campionat espanyol, la qual cosa disminuïx dràsticament els ingressos, també els televisius, que es cobren en un 25 % del total, i repartits segons les classificacions de les últimes cinc campanyes. Un altre 25 % és percebut pels clubs en funció de la seua implantació social. Tot s’afig al 50 % restant, dividit a parts iguals entre tots els membres de la Lliga. El mateix València CF s’ha teixit un difícil context econòmic en el qual també ha d’afrontar ja els terminis de devolució del préstec del fons CVC.

Qüestionat pel projecte que Lim transmet als executius a València, Corona parla de comunicació “permanent” i valora el fet de “mantindre grans jugadors que et poden fer millor”. “Estàvem preparats si haguera eixit Javi Guerra. La venda de Mamardashvili s’ha produït, però hem aconseguit que es quede amb nosaltres. Durant el mercat passen coses que varien el criteri i les decisions. Quant a on anem, venen temporades on busquem estabilitzar l’economia, intentant sempre mantindre la competitivitat, malgrat les restriccions”, va dir. En relació amb els perquès de Lim per a continuar tancant l’aixeta, el director esportiu va respondre: “Nosaltres ens limitem a seguir unes directrius. No em correspon a mi contestar a això”.

“Millorant dia a dia”

En este context, Corona establix com a objectiu esportiu el d’“assegurar primer la permanència, 45-50 punts, i anar millorant dia a dia”. Les paraules de Corona desentonen amb les de Rubén Baraja prèvies a l’inici de la competició. El tècnic, que va anar matisant el discurs, ambicionava a mitjan agost millorar el curs passat. No obstant això, abans de viatjar a Balaídos, ja va dir que “podem voler la lluna, però és el club el que ha de marcar els objectius”. El director esportiu va contestar a la pregunta de si el Pipo sabia que la inversió seria tan pobra. “La comunicació amb Baraja és constant i transparent”.

Quant a noms propis, Corona va justificar “el hui de Cenk”, cedit a Pucela, amb l’aparició de Mosquera, Yarek i Tàrrega, i va indicar que Stole Dimitrievski “no té o ha tingut un preu d’eixida de tres milions”. A més, va admetre que “es van tenint converses” amb la intenció d’ampliar els contractes de Cristhian Mosquera i Yarek Gasiorowski. Finalment, va revelar que el fair-play financer està “molt al límit” després del mercat estival.

