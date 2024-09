El PSPV pren posicions entorn de Sánchez enfront dels barons crítics

El PSPV pren posicions de cara als processos orgànics que se succeiran en cascada en els pròxims mesos. Amb la convocatòria del Congrés Federal aprovada este dilluns (a falta que es ratifique el calendari este dissabte), cada declaració és una oportunitat per a situar-se davant del ball que suposaran els pròxims mesos internament. I de moment, en el primer envit, el que tractarà la reelecció de Pedro Sánchez com a líder del partit, els socialistes valencians l’afronten a l’empara del president del Govern i allunyat dels territoris “crítics”.

La vinculació entre l’actual direcció a Ferraz i la direcció autonòmica és clara, amb Diana Morant al capdavant de la federació i integrant de l’executiu central. El fil és directe i eixa connexió ha quedat palesa en dates pretèrites i la celebració del congrés a mitjan novembre no farà una altra cosa que reforçar-lo. El major exemple és el soroll entorn de l’acord entre el PSC i ERC, que ha provocat malestar en diversos territoris, com va mostrar la resolució de divendres de l’executiva de la federació d’Aragó, que encapçala Javier Lambán.

Lluny d’estos retrets, que han reproduït altres líders territorials com el castellà-manxec Emiliano García-Page, el líder de Castella i Lleó, Luis Tudanca, l’andalús Juan Espadas o el president asturià Adrián Barbón, la federació valenciana ha defés en tot moment l’acord i la cita interna no provocarà un canvi de posició. Ahir mateix, el síndic dels socialistes a les Corts, José Muñoz, va tornar a defendre l’acord: “Ens beneficiarà al conjunt dels espanyols i tindrà conseqüències positives per a la Comunitat Valenciana”.

Els ànims sobre el pacte a Catalunya i el posicionament en el congrés van lligats. La sensació en els socialistes és que no hi haurà alternativa a Sánchez al capdavant del partit i que el debat es concentrarà en el discurs, amb el marc territorial com a principal eix de disputa. En este sentit, fonts de la delegació valenciana presents ahir en l’executiva a Ferraz van traslladar la seua confiança que el mandat amb el qual eixirà el partit serà un avanç en la federalització d’Espanya i que portarà amb si una millora en el finançament per a tots els territoris.

“Estar preparats”

Més enllà del que puga eixir del congrés, fonts de la direcció autonòmica van mostrar les seues bones vibracions sobre esta qüestió i van emetre el seu suport a Sánchez davant de la convocatòria d’este: “Ha fet el correcte, cal estar preparats per al que puga vindre”. L’alineament de la federació amb el president del Govern és pràcticament total i hi ha qui fins i tot fa broma que el partit es trobe estranyat en el congrés per no anar a la contra de Ferraz ni amb grans fractures internes com solia ser habitual.

Fonts de la direcció van destacar, a més, que el PSPV no serà la incògnita respecte als processos que s’han d’obrir immediatament després del federal, sinó que la mirada estarà posada en altres delegacions. Els socialistes valencians ja van ratificar Diana Morant com a secretària general al març després d’un acord amb els altres dos aspirants i líders de les províncies d’Alacant i València, Alejandro Soler i Carlos Fernández Bielsa, la qual cosa permet afrontar el trasllat a Sevilla —on serà el conclave— amb un altre ànim.

“No despistar-se”

La continuïtat de Soler i Bielsa al capdavant de les seues respectives províncies, així com de la de Castelló, en el cas de Samuel Falomir, serà el següent nivell una vegada celebrats el congrés federal i l’autonòmic, amb el risc que això acabe desestabilitzant la formació. De fet, ahir els socialistes es van conjurar i van demanar, a través del seu portaveu a les Corts, José Muñoz, i van reiterar fonts de l’executiva, “no despistar-se” en els pròxims mesos de la labor d’oposició per qüestions internes. Fàcil no serà.

