Seques o amb un filet d’aigua: així estan les fonts de la Vall de Laguar

Les fonts, les bones fonts, sempre donen la notícia exacta. Estes són fonts històriques i d’aigua clara de muntanya. Estan a la Vall de Laguar, un dels territoris de més riquesa hídrica de la Marina Alta. Però l’interior de la comarca també patix l’estrall d’una sequera que està transformant el paisatge: ja han mort milers de pins. Les fonts s’han secat o raja un filet d’aigua. La Font Grossa, situada prop d’on comença a Fleix (el Poble d’Enmig de la Vall de Laguar) la ruta senderista dels 6.000 escalons del barranc de l’Infern, està sequíssima. No cau ni gota. El piló mostra una aridesa total. També el safareig està sec. Les basses fa mesos que estan sense aigua. Esta font sol ser la primera que deixa de brollar en els períodes de sequera.

La font de 1861 de Benimaurell / A. P. F.

Mentres, les fonts del Gel, a Campell, i de Benimaurell (esta datada en 1861) mantenen un fil d’aigua. Solen ser fonts de doll abundant. Ara l’aigua raja sense força. Els qui s’aprovisionen d’aigua en estes canelles s’armen de paciència. No és com abans que en res la garrafa estava plena.

La Font del Gel i la seua única canella de la qual raja un fil d’aigua / A. P. F.

Històrica riquesa hídrica

Esta muntanya té una gran riquesa hídrica. En la primavera de 2022 va patir pluges torrencials catastròfiques (van destrossar camins i van clivellar la carretera). Es passa d’un extrem a un altre. De fet, ahir, en el primer episodi de pluges de setembre, a Benimaurell i Parcent van caure prop de 60 litres per metre quadrat. Un alleujament per a les assedegades fonts. Però fa falta que ploga bastant més per a superar la pertinaç sequera.

El safareig de la Font Grossa, a Fleix / A. P. F.

