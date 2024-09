El Consell excusa la seua absència en l’homenatge a Estellés perquè no ha sigut convidat

Cap membre del Govern valencià acudirà este matí a l’Instituto Cervantes de Madrid a l’homenatge a l’escriptor Vicent Andrés Estellés perquè ningú ha sigut convidat. Hui és el dia que el poeta valencià més popular compliria 100 anys.

La Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació “no ha rebut cap invitació” per a assistir a l’acte de lliurament del llegat del poeta de Burjassot en la Caixa de les Lletres del Cervantes, segons van confirmar ahir fonts del departament del conseller José Antonio Rovira a Levante-EMV. Per tant, cap representant de la Generalitat assistirà hui a l’entrada d’Estellés en el ministeri del temps cultural que suposa la cambra blindada de l’Instituto Cervantes en el madrileny carrer d’Alcalá.

La que sí que està confirmada és la presència de la presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó, juntament amb la secretària de l’entitat lingüística, Immaculada Cerdà, a més de nombrosos col·lectius implicats en la plataforma cívica Cent d’Estellés.

Normalitat sense Vox

L’acte d’este matí en la seu del Cervantes a Madrid, encara que està organitzat per la institució pública, és un acte d’accés lliure, en què la família d’Estellés exercix d’amfitriona, i s’ha encarregat d’estar envoltada de les personalitats i col·lectius més pròxims al poeta.

La seua filla, Carmina Andrés, va assegurar ahir que un dels primers a rebre la invitació va ser l’alcalde de Benimodo i diputat provincial de Cultura, el popular Francisco Teruel, que finalment no podrà assistir. L’acte és d’accés lliure en el Cervantes fins a completar aforament i podrà seguir-se en directe des de la seua pàgina web.

Des de la conselleria de Rovira, les mateixes fonts van aclarir també que des de la integració de les competències de cultura en la nova Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació el mes de juliol passat, és a dir, des que Vox i Vicente Barrera van ser destituïts de la Conselleria de Cultura pel president Carlos Mazón, “s’ha estat assistint amb normalitat” a tots els actes i homenatges organitzats amb motiu de l’Any Estellés als quals s’ha convidat el departament.

En este sentit, van confirmar que el pròxim 12 de setembre, el director general de Cultura, Miquel Nadal, assistirà al lliurament dels Premis Literaris Vicent Andrés Estellés organitzats per l’Ajuntament de Burjassot, per delegació del conseller. Un acte organitzat pel consistori i al qual han sigut convidats totes les institucions valencianes.

Llibres del Magnànim

El diputat provincial de Cultura, Francisco Teruel, va avançar ahir durant la presentació de Russafa Escènica que la Diputació de València ha facilitat a l’Instituto Cervantes la documentació en format digital que s’inclourà en la càpsula que s’introduirà en la caixa del poeta i que es depositarà en la cambra cuirassada de l’Instituto Cervantes.

El responsable de Cultura de la Diputació de València va explicar que en eixa documentació es troba, entre d’altres, l’acta que declarava 2024 com a Any Estellés i llibres editats per la Institució Alfons el Magnànim.

El reconeixement al poeta ha “desbordat la família” Hui és el centenari de Vicent Andrés Estellés. El poeta valencià més popular va nàixer el 4 de setembre de 1924 a Burjassot, a on va despertar la seua curiositat periodística i la seua creació literària. Allí viu encara la seua filla Carmina Andrés, que ahir va assegurar que el record a la figura del seu pare ha “desbordat” la família. El que va començar amb la plataforma Cent d’Estellés a escala de Burjassot ha anat escampant-se per tot el país dels valencians a través de col·lectius, col·legis, associacions, entitats culturals i ajuntaments. Hores abans de viatjar a Madrid, a on hui el poeta serà protagonista de la màxima institució de les lletres hispàniques, Carmina Andrés agraïx les mostres d’homenatges. “Una sana saturació, perquè a vegades som incapaços d’arribar a tots els llocs que ens criden”, reconeix. Encara que serà un matí de profundes emocions i records literaris, la filla d’Estellés agraïx la mostra d’afecte de “tots, des de la gent del poble que va començar amb la iniciativa de Cent d’Estellés fins al diputat Paco Teruel, passant pels centenars d’actes, recitals i murals penjats”. Hi ha més actes organitzats hui, demà i el gran concert de dissabte en l’Auditori de Burjassot, a on el Col·lectiu Ovidi Montllor de Músiques ha coordinat la invitació de moltes formacions d’artistes que han musicat alguna peça de l’obra del poeta. Un cartell únic i representatiu de la producció musical centrada en l’obra de Vicent Andrés Estellés.

