Els senglars furguen en el fem de xalets de lloguer turístic a Xàbia

El lloguer turístic ha revolucionat el model de Xàbia. L’ha posat potes enlaire. El turisme de pas, de vist i no vist, ha enxampat el municipi amb el pas canviat, amb els servicis planificats per als visitants de segona residència. I sorgixen, clar, nous i inesperats problemes. A més, els turistes que estan pocs dies tampoc saben com funciona el municipi. No tenen temps per a prendre-li el pols a Xàbia. Se senten amb seguretat: compra en el supermercat, festa i mar.

Unes fotografies difoses per un resident d’uns senglars furgant en bosses de fem al carrer Avutarda, en la urbanització Costa Nova (xalets que són pròxims al cap de la Nau, Ambolo i la Granadella), ha inflamat el debat sobre el lloguer turístic a Xàbia. Este veí ha comentat les fotos: “Això és el que passa quan els teus convidats de lloguer tiren el fem al carrer”. En les pinades d’este litoral, abunden els senglars. Ensumen el fem abandonat al carrer, estripen les bosses i hi fiquen el musell. El fem queda escampat. La brutícia encara seguia este matí al carrer.

Indolència o ignorància? Alguns d’estos turistes de pas passen de tot. També ha ocorregut este estiu que s’apilen bosses de fem al costat de les papereres tot i que els contenidors estan a uns metres. Però també hi ha visitants que no saben com funciona la recollida de residus a Xàbia.

Les empreses de lloguer turístic i els propietaris que lloguen per setmanes haurien de fer pedagogia i explicar-li als seus inquilins que en este municipi cal tirar les bosses del fem en els contenidors. També tocaria deixar-los clar on està el contenidor més pròxim. Potser els turistes venen de llocs on s’arrepleguen els desaprofitaments porta a porta. Això sí, pel contingut de les bosses en les quals els senglars es van posar les botes, és clar que això de separar residus no va amb els clients del lloguer turístic (de segur que hi ha excepcions). Entre el fem escampat, hi ha plàstics, residus orgànics, llaunes o botelles de vidre.

L’alcaldessa, la popular Rosa Cardona, ha arribat a suggerir en algun ple que les vivendes de lloguer turístic haurien de pagar un recàrrec de taxa de fem.

El municipi s’ha topat de cara amb un nou model turístic. Compta amb unes 30.000 vivendes (més que els 29.760 veïns empadronats). 6.073 es dediquen a lloguer turístic. D’estes, unes 3.600 són xalets.

