Inquilins de Campanar pledegen per recuperar fotos, joies i fins contrasenyes de criptomonedes

El desenrunament de la finca de Campanar no contenta a tots els afectats per igual. Els inquilins volen poder entrar en l’edifici abans que els operaris de Giticsa netegen les seues vivendes i eliminen qualsevol rastre de passat, però, enfront, han topat amb uns propietaris que es neguen a facilitar-los l’accés durant el buidatge de la finca. El pols dels uns i els altres fa diversos mesos que està en els jutjats.

El primer pas el va fer l’associació Ardic, en representació dels residents amb contracte de lloguer, un 60 % sobre el total de les 132 vivendes calcinades. Va enviar diversos burofaxos a l’administració de la propietat sol·licitant pujar als seus pisos per a recuperar les poques pertinences que s’hagueren salvat de la crema.

No obstant això, la comunitat de propietaris va adoptar en la junta ordinària del 31 de maig l’acord unànime de no autoritzar l’accés a l’edifici i a les vivendes a cap propietari o inquilí. Van justificar la decisió en la seua incapacitat per a garantir la seguretat dels qui s’endinsaren en el bloc, atesa la situació de ruïna.

Llavors, els inquilins van acudir a la via judicial i el jutge va estimar la seua petició. Entre altres coses, al·leguen que, d’acord amb l’article 18 de la Llei 4/2015, de l’Estatut de la víctima del delicte, tenen dret a la devolució dels seus béns personals, els quals podrien trobar-se actualment en l’edifici sinistrat i dels quals no poden disposar a causa de les restriccions d’accés.

Empieza el desescombro de la finca incendiada en Campanar /

Segons han detallat representants d’Ardic a Levante-EMV, alguns dels inquilins esperen trobar en els pisos des de fotos familiars, rellotges i joies de valor, fins a discos durs o fins i tot claus de criptomonedes. “No volem que els nostres estris acaben en un abocador com si foren ferralla. Alguns pisos han quedat més o menys intactes i no té sentit que no ens deixen pujar. Els propietaris entren quan volen. Per què nosaltres no?”, es pregunten. I afigen que molts inquilins necessiten tornar a les seues llars per a processar el seu dol i recuperar la seua estabilitat emocional.

Però els propietaris mantenen una postura radicalment oposada. En un recurs posterior van aconseguir el favor del jutge plantejant les següents raons per a impedir el pas als inquilins. D’una banda, obrir les portes de l’edifici suposaria el desemborsament d’una suma important de diners que en estos moments no poden permetre’s —cosa distinta seria que ho assumira el jutjat mateix—. D’altra banda, descartada la infracció penal, el jutge no tindria competència per a ordenar diligències i permetre l’accés a la seua propietat.

A més, diuen, l’accés podria suposar un risc greu per a la integritat física a causa del risc de despreniments. Giticsa va elaborar un informe sobre les mesures necessàries de cara a garantir la seguretat i l’import ascendiria als 195.000 euros. Entre altres obres per a habilitar els necessaris corredors de seguretat caldria tallar i retirar els perfils metàl·lics dels envans de pladur, eliminar els rebles dels sostres, col·locar barana i escales o instal·lar un sistema de ventilació. Tot això, abans del desenrunament.

Eviten assumir els riscos

Finalment, en el seu al·legat, els propietaris indiquen que no tenen interés a tancar el pas a ningú, però tampoc volen assumir la responsabilitat de qualsevol accident que ocorreguera en les seues vivendes, més encara considerant que els Bombers ja van rescatar tot el rescatable després del fatídic sinistre del 22 de febrer. Per això, van instar el Jutjat d’Instrucció número 9 de València a eximir-los de qualsevol risc i van demanar que Bombers i Policia Local assumiren el dispositiu de protecció. També van proposar als inquilins costejar el desenrunament de l’edifici, però això no ocorrerà, perquè estos han tornat a recórrer contra el posicionament dels propietaris.

La batalla judicial continua oberta i en el seu últim capítol l’Audiència Provincial de València ha capacitat el jutge perquè òbriga diligències d’investigació, entre les quals podria incloure’s l’accés dels arrendataris als seus pisos. Sense decisió sobre esta qüestió, el seu temor és que els deixen entrar quan l’edifici només siga una volta de quadrant d’esfera.

