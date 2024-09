Quasi mig milió de valencians, inscrits per a l’Imserso 2024-25

Des de la setmana passada, els usuaris que poden participar en l’Imserso 2024-25 estan rebent en les seues cases les cartes identificatives necessàries per a poder inscriure’s en els viatges del programa. Un procés necessari —que s’estendrà fins a la setmana que ve— previ al gran moment per als majors del programa, el de les reserves de les destinacions, que, en el cas valencià —igual que en els casos d’aquells registrats a Andalusia, Aragó, Cantàbria, Castella i Lleó, Extremadura, Madrid, Melilla i Múrcia— tindrà el tret d’eixida el pròxim 23 de setembre. Una data marcada en roig per a quasi mig milió de residents de la Comunitat Valenciana.

Els acreditats

Perquè segons han explicat a este diari fonts de l’Imserso, esta temporada podran unir-se als viatges de la iniciativa pública un total de 483.468 persones que ja han sigut acreditades. No totes elles, però, rebran la citada missiva de l’Imserso, ja que este document s’ha enviat únicament a 309.917 d’elles. La resta, recorden des del programa sènior, s’expliquen perquè “en un mateix expedient pot haver-hi des d’una persona a tres. Això és: el sol·licitant, l’acompanyant (cònjuge, parella de fet o unió estable) i el fill/a amb grau de discapacitat reconegut igual o superior al 45 % que viatja amb els seus pares”. A nivell nacional, s’enviaran quasi 3 milions de cartes (2.853.985) durant estes setmanes.

Dos persones majors passejant per la platja de Benidorm / David Revenga

No obstant això, en un moment en el qual el programa torna a estar en el focus de la crítica tant del Consell com de patronals hoteleres com Hosbec —que ha alertat que fins a un terç dels seus establiments poden dir adeu al programa enguany per la seua falta de rendibilitat—, des de l’Imserso sí que donen a conéixer quantes places està previst que s’oferisquen entre totes les destinacions de la Comunitat Valenciana i, d’altra banda, quantes de l’àmbit nacional els corresponen als majors valencians.

Les places valencianes

En el cas d’eixe primer registre, l’autonomia i els seus hotels oferiran en esta ocasió un total de 155.099 places, 118.000 d’estes destinades a aquells que —amb estades de set o nou pernoctacions— viatgen a destinacions valencianes amb el transport inclòs, i 37.000 més, aproximadament, per als que trien la modalitat d’anar-se’n de vacacions en el seu propi vehicle.

Les destinacions

D’altra banda, dins d’una oferta que entre els tres lots gestionats per Avoris es manté a escala nacional en les 886.269 places, el programa públic ha assignat als residents a la Comunitat Valenciana un total de 47.675 viatges per a destinacions de costa peninsular, 24.704 més per a costa insular i, finalment, 22.310 destinades al turisme d’escapada. En total, 94.689 places perquè els majors valencians gaudisquen esta temporada de l’Imserso.

Suscríbete para seguir leyendo