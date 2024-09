Ricardo Ten vol coronar-se a París

Ricardo Ten busca fer més gran la seua llegenda i eixir de París amb tres medalles. Seria la seua triple corona particular, després de guanyar la medalla de plata en la prova de persecució de 3 km, dijous passat, i la de plata, en la velocitat per equips, diumenge. Amb la moral pels núvols i la confiança de saber que està en el punt de forma perfecte, arriba la seua prova fetitxe, la contrarellotge individual MC1, la que té entre cella i cella des de fa tres anys, des que en Tòquio 2020 haguera d’abandonar per una caiguda en un dia infaust de pluja.

“Arribe a la prova que estava preparant a consciència i resulta que tinc ja dos medalles en la butxaca. Estic molt concentrat en la crono, tant de bo isca igual de bé que este principi dels Jocs Paralímpics, però ara comença un altre cicle, canviem de seu i cal donar-ho tot, que esta és la que hem preparat de veritat”, diu Ricado Ten abans d’esta crono.

A més, la valenciana Nagore Folgado, atleta del Projecte FER, afronta amb il·lusió els seus segons Jocs. Va debutar en uns Jocs Paralímpics amb 17 anys, era quasi una nouvinguda al món de l’atletisme d’alt nivell i es va emportar el gran premi de viure l’experiència de Tòquio. Hui lluitarà per estar entre les millors en la seua prova favorita, els 100 m T12; divendres també competirà en els 200 m. “M’atrevisc a dir que estic en el millor estat de forma que he tingut, personalment, tant jo mateixa com la meua coordinació amb el guia. M’he esforçat molt i ara queda gaudir de les carreres. Mai havia arribat tan bé a un campionat”, afirma la jove a Superdeporte, del mateix grup editorial que este periòdic.

També toca estar atents al que ocórrega hui en la piscina. Esta nit es disputa la prova de 4 × 100 m lliures, en la qual podria participar Kike Alhambra. Al llarg del dia de hui, el seleccionador donarà el llistat dels quatre nadadors espanyols que saltaran a la piscina de París. El valencià ja sap el que és guanyar una medalla, ho va fer dijous passat, i esta nit, si finalment és el triat, vol acomiadar-se dels Jocs Paralímpics amb un altre metall.

