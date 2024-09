La sequera i la calor provoquen un minvament històric de més del 90 % en l’oliva de la Ribera

L’almàssera de Molino de Motrotón de Turís, que agrupa també els productors de Montserrat, Montroi, Real, Catadau, Llombai i Yátova, preveu una campanya històrica. Encara que en el sentit negatiu de l’expressió. El minvament en la collita de l’oliva registrarà, quasi amb tota seguretat, un mínim mai abans vist: uns cent mil quilos. Lluny dels 2,5 o 3 milions que representen una producció normal. La falta de pluges i la calor excessiva en tenen la culpa.

“A penes hi ha oliva en els camps, el minvament podria superar el 90 %”, explica el gerent de l’almàssera, Alberto Giménez. La climatologia ha sigut molt poc benèvola amb l’agricultor i tant les elevades temperatures com la sequera tenen conseqüències nefastes. “És com si no haguérem tingut primavera. Passem del fred a la calor i, en l’època de floració, la temperatura és molt important. Enguany, hem tingut poca flor i la poca que ha eixit s’ha cremat”, exposa Giménez. De fet, fins i tot en aquelles parcel·les agrícoles de regadiu, les oliveres han patit bastant més del que caldria esperar.

Gastos fixos

La situació genera una gran incertesa en la cooperativa olivera. “No sabem què farem”, admet el gerent de l’almàssera. En les últimes campanyes, ja es va avançar la collita a mitjan octubre, encara que antigament la recol·lecció es duia a terme en novembre. Giménez assegura que obriran les seues portes, a pesar que més d’un productor sospitava que ni tan sols això fora possible. “Tenim uns gastos fixos i serà un any complicat, el més normal és que ens associem amb una altra cooperativa per a garantir la recol·lecció”, aventura.

Procés de tractament de l’oliva a Turís, en una imatge d’arxiu / Vicent M. Pastor

L’escassíssima producció tindrà, almenys, l’al·licient econòmic. El gerent de l’almàssera estima que, en tractar-se d’un minvament generalitzat, el preu de l’oli pujarà: “Segurament, fins i tot a Andalusia hi haurà menys del que sembla, i la baixada en els lineals durarà poc”.

Futur incert

Malgrat la difícil campanya que s’aproxima, Giménez no perd l’esperança. “Després d’un mal any, sol vindre un any bo. Mai hem tingut dos anys dolents seguits”, assevera. Per això, llança un missatge de tranquil·litat als productors: “Ja sabem el que tenim ara, només ens queda esperar que l’any que ve recuperem la normalitat. Moltes oliveres estaran descansades, per a penes tindre producció”.

Amb tot, no oculta la seua preocupació davant d’un hipotètic any marcat, novament, per les elevades temperatures i l’escassetat de pluges. “Si això es cronifica, pot ser un desastre. Les pluges d’estos dies poden ajudar al fet que l’oliva no es quede arrugada, però si no hi ha nous brots en els arbres, el futur es complica. A més, també cal tindre en compte la major radiació solar, que fa que anem cap a cultius amb menys collites. Veurem com evolucionen els pròxims mesos”, conclou Giménez.

