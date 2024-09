Tretze municipis de la Safor reben ajudes de la Diputació per al transport a demanda

La Diputació de València destina a la comarca de la Safor un total de 27.375 euros per a promoure que els veïns dels seus municipis de caràcter rural o en risc de despoblació puguen accedir a servicis de transport a demanda, ja siga a través de taxis, vehicles d’ús compartit o transport regular.

Així, cada un dels tretze municipis inclosos en este programa rebran una quantitat que oscil·la entre els 1.500 fins als 3.100 euros per ajuntament. Concretament, es tracta de les poblacions d’Ador, Alfauir, Almiserà, Barx, Beniflá, Castellonet de la Conquesta, l’Alqueria de la Comtessa, Llocnou de Sant Jeroni, Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer i Ròtova.

Les assignacions s’han realitzat en funció de variables com el nombre d’habitants, la densitat de trànsit o la distància a servicis de referència, entre d’altres; complementant així les ajudes de la Generalitat Valenciana al transport rural en els municipis d’interior.

Una de les claus d’este programa és que són els consistoris mateixos els que habiliten els procediments perquè la ciutadania puga fer ús d’este servici en funció de les característiques de la demanda de cada població.

A més, este exercici, el pla presenta com a novetat el fet que les persones beneficiàries podran fer ús del transport rural a demanda no només per raons mèdiques o de relació amb l’Administració, sinó de manera lliure, incloent-hi l’oci o assumptes personals i familiars.

El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, indica que “afavorir la mobilitat entre municipis rurals és clau per a fixar població, especialment en comarques en les quals hi ha servicis mancomunats”. En este sentit, ha assenyalat que l’estratègia per a combatre la despoblació “ha de facilitar les sinergies per territoris” i subratlla que “l’accés a qualsevol producte o servici, la vida social, acadèmica i familiar amb essencials per a la dignitat de les persones i el creixement de les comunitats d’interior”.

Suscríbete para seguir leyendo