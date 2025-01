15.000 ‘runners’ solidaris acomiaden l'any en la Sant Silvestre de València

Un any més, i ja són 39 edicions, s'ha celebrat en el centre de la ciutat la tradicional Sant Silvestre Popular de València. La carrera més divertida, lúdica i festiva del calendari, que ha servit com la millor manera de finalitzar el 2024 per a 15.000 ‘runners’ valencians. A les 20.00 s'ha donat el tret d'eixida a la prova amb la presència de Rocío Gil, regidora d'Esports de l'Ajuntament de València, al costat dels seus companys en l'equip de govern de la corporació, Julia Climent, tercera tinenta d'alcalde i titular de l'Àrea de Patrimoni, Recursos Humans i Tècnics i Participació, i José Luis Moreno, titular de l'Àrea de Festes i Tradicions i Cultura. Al costat d'ells, representants d'El Corte Inglés i de l'entitat solidària Soñar Despierto.

D'entre els 400 corredors apuntats a la modalitat competitiva, Miguel Ángel Martínez Chazarra s'ha imposat en la categoria masculina, per davant d'Abderraman El Khayami i Chiki Pérez. En categoria femenina la vencedora ha sigut María Valero, per davant de Noelia Juan i Soukaina El Khayami.

Enguany, i com no podia ser d'una altra manera, ha sigut també una marxa solidària amb els afectats per la tragèdia de la DANA sempre en ment. Les mostres de carinyo i el record cap a les zones afectades han estat presents durant tota la carrera. A més, l'organització va crear una fila zero en què es donava directament per a l'associació Soñar Despierto, que destinarà tot el recaptat a ajudar el centre públic amb el qual treballen, situat en la zona afectada per les inundacions del passat 29 d'octubre. Una fila zero que es canalitzava a través d'este número de compte: ES73 2100 2878 6802 0080 1111 (LA CAIXA); i que va ser un rotund èxit de recaptació.

San Silvestre Valencia 2024 /

Durant el recorregut, s'han pogut vore també moltes samarretes de la iniciativa solidària de la Regidoria de Mercats i de l'associació Confemercats. Els mercats municipals van fer lliurament d'una samarreta tècnica de running a cada persona participant en la carrera que va acudir amb el seu dorsal o inscripció els dies 26, 27 o 28 de desembre. Una campanya destinada a posar en valor els mercats municipals com a referents d'alimentació fresca i saludable, i fer-los presents en la vida ciutadana i promocionar-los com a espais de qualitat.

Els 400 dorsals de la modalitat competitiva d'esta 39 Sant Silvestre Popular de València es van esgotar de manera ràpida, per la qual cosa el cap de la prova ha arribat amb bon ritme a la meta de la plaça de l'Ajuntament de València. Ja amb més calma, han anat arribant durant els següents minuts la resta de participants en una prova que ha servit una vegada més com a comiat de l'any i en la qual famílies senceres han pogut comprovar de primera mà perquè, és igual el dia i l'hora, València és sempre la ciutat del running.

