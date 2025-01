Amaia Montero confirma el seu retorn a la música este 2025 després d'anys de silenci

Amaia Montero ha sorprés els seus seguidors amb un anunci que posa fi a anys d'incertesa. La cantant ha comunicat a través de les seues xarxes socials que este 2025 marcarà el seu esperat retorn a la música. En un missatge carregat d'emoció, Montero ha compartit que "des d'esta finestra et puc vore, ja quasi eres ací. Tracta'm bé per favor, perquè els teus predecessors han sigut molt durs amb mi. Cuida'm i ajuda'm perquè serà sota el teu mantell quan torne al que més he trobat a faltar en estos anys robats. Este 2025 torne a la MÚSICA. Feliç any a tots!!! Vos desitge tota la felicitat i il·lusió que jo sent ara".

L'anunci arriba després de mesos de rumors i especulacions sobre el seu retorn a La Oreja de Van Gogh, després de l'eixida de Leire Martínez del grup. No obstant això, Amaia va desmentir rotundament este possible retrobament amb els seus antics companys, confirmant que els seus plans musicals continuarien sent en solitari.

El 2024 també va ser un any de moments inoblidables per a l'artista. Durant el concert de Karol G a Espanya, Amaia va pujar a l'escenari per a interpretar al costat de la colombiana l'icònic tema "Rosas", un gest que va emocionar als milers d'assistents i que va retornar Montero al centre de la conversa musical.

Encara que la cantant no ha avançat detalls concrets sobre si el seu retorn serà amb un nou disc, singles o concerts, els seus seguidors no han tardat a inundar les xarxes amb missatges de suport i entusiasme, incloent-hi la humorista Victoria Martín o l'estilista Fiona Ferrer.

