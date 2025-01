El Govern ja ha pagat quasi 1.000 milions d'euros en ajudes per la dana

El Govern central ha xifrat en 973.440.696 euros l'import total abonat en ajudes relacionades amb la dana del passat 29 d'octubre, del total de 16.600 milions d'euros compromesos, segons l'última actualització d'este dimarts.

L'executiu central ha rebut un total de 341.347 sol·licituds per a rebre les ajudes convocades, de les quals 283.328 estan en tramitació i 97.416 finalitzades.

En concret, s'han abonat 38.480.040 euro en concepte d'ajudes directes per a pal·liar danys personals, danys materials en vivenda i estris, danys en establiments i comunitats de propietaris, gastos de corporacions locals i per prestacions de béns o servicis. S'han registrat 36.002 sol·licituds.

D'estos 38.480.040 euros, 35.240.040 euros corresponen a acomptes d'ajudes per danys en vivendes i estris (1.804 famílies) i 3.240.000 euros per ajudes per defunció (41 famílies). A més, s'està tramitant l'abonament de 13.052.435 euros addicionals en acomptes d'ajudes per danys en vivendes i estris (816 famílies).

Respecte a les ajudes directes a empreses i autònoms presentades davant l'Agència Tributària, l'Agència Tributària ha acordat el pagament de 279.895.000 euros que han sigut abonats. S'han registrat 29.288 sol·licituds i 22.228 tenen orde de pagament.

El Consorci de Compensació d'Assegurances ha abonat 651.281.756 euros. Hi ha 232.474 sol·licituds registrades i 225.867 en tramitació. Quant a la Línia d'Avals ICO, hi ha 2.758 sol·licituds registrades.

Sobre el Pla Reinicia Acte+, 1.367 concessionaris s'han adherit i s'han presentat 922 sol·licituds.

Les ajudes directes a estudiants universitaris per a sufragar gastos de reposició de material d'estudis compten amb 1.822 sol·licituds registrades i 1.319 en tramitació. S'han concedit 50 amb un import abonat de 30.000 euros en total.

De les ajudes directes a estudiants no universitaris les sol·licituds registrades ascendixen a 9.564, amb mil concedides i pagades i un import concedit de 600.000 euros.

D'altra banda, s'ha publicat ja un primer llistat amb 6.742 beneficiaris de les ajudes per a compensar pèrdues en explotacions agràries. S'han estés les ajudes de l'RD-L 7/2024 per a agricultors i ramaders afectats en altres municipis de la província de València. S'ha publicat l'Orde APA/1469/2024, que establix el procediment perquè els afectats comuniquen els danys a través dels seus respectius ajuntaments.

Quant a la reparació d'infraestructures agràries i explotacions, s'està actuant en 48 punts de camins rurals i s'han visitat 2.991 parcel·les agrícoles i 96 comunitats de regants.

D'altra banda, els perceptors de l'increment de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) ascendixen a 9.645, els beneficiaris de l'increment del Complement d'Ajuda per a la Infància (CAPI) són 5.990, els perceptors de l'increment a les pensions són 57.

El cessament d'activitat extraordinari per a autònoms cobrix 3.495 afectats i l'ERTO de Força Major s'han acollit 2.846 sol·licituds d'empreses, amb 31.038 persones treballadores beneficiades.

