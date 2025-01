La pluja complica les compres d'última hora i posa en risc la nit de Cap d'Any

Mirant al cel. La pluja pareix que serà la protagonista de les últimes hores de 2024 i les primeres de 2025. Les prediccions meteorològiques per a les pròximes hores apunten al fet que la vesprada i nit a València i part de la província estarà passada per aigua.

La xicoteta DANA que està afectant especialment el litoral de la costa mediterrània ha començat a deixar les primeres pluges a l'interior de la província i la franja costanera des de primera hora del matí, però les previsions apunten al fet que el pitjor podria arribar a mesura que avance la vesprada, especialment a partir de les 22.00 hores, just el moment en el qual molts començaran les celebracions de Cap d'Any.

Un del llocs a on no cessen de mirar al cel i consultar les prediccions és en la plaça de l'Ajuntament de València. Milers de valencians acostumen a donar-se cita a les 00.00 hores enfront de l'edifici de l'ajuntament per a festejar l'entrada del nou any. No obstant això, si les prediccions es complixen, és probable que la pluja faça malbé les campanades a València.

Avís groc en el canvi d'any

Davant este panorama l'Aemet ha activat l'avís groc per risc de ruixats que poden tindre intensitat forta en tot el litoral de les províncies de València i Alacant per a acomiadar 2024. "El vent de llevant i una lleugera inestabilitat sobre la mar està en l'origen dels ruixats previstos en els litorals de València i Alacant durant la jornada de hui i el dia d'Any Nou. La previsió és que els ruixats més intensos siguen pròxims a la costa", apunta l'agència estatal.

Previsión del tiempo por horas para València / AEMET

Dispositiu de seguretat en barrancs i municipis afectats el 29-O

Les previsions meteorològiques i la pluja ha fet que diversos municipis pròxims a barrancs hagen activat un protocol de seguretat per possibles inundacions. A Aldaia, un dels municipis més afectats per la barrancada de la Saleta, la brigada d'obres municipals ha instal·lat de nou dics d'arena al costat dels voltants del barranc.

Les comportes metàl·liques que es posaven abans de la dana del 29-O es van trencar i el poble ha improvisat la instal·lació de sacs que ja van ser efectius en el segon episodi de pluges el passat 13 de novembre.

